Ciro Immobile, yıllar sonra Süper Lig'de bir ilke imza attı - Son Dakika
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Spor

Ciro Immobile, yıllar sonra Süper Lig'de bir ilke imza attı

Ciro Immobile, yıllar sonra Süper Lig\'de bir ilke imza attı

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Adis Jahovic'ten bu yana Süper Lig'de oynadığı ilk 7 maçta 7 gole ulaşan ilk oyuncu oldu. Immobile, 7 yıl sonra bunu başarıya imza attı.

06.10.2024 20:15
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Trenndyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ın Gaziantep FK'ya konuk olduğu maçta penaltıdan takımını 1-0 öne geçiren Ciro Immobile, yıllar sonra Süper Lig'de bir ilki başardı.

SÜPER LİG'DE 7 YIL SONRA BİR İLK

Altın Ayakkabı ödüllü İtalyan yıldızı , Gaziantep filelerini de havalandırarak Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 7 gol atmış oldu. Ekim 2017'de Adis Jahovic, Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 7 gol atma başarısı göstermişti. 7 yıl sonra bunu başaran ilk isim Immobile oldu.

12 MAÇTA 11 GOL

34 yaşındaki golcü Immobile, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 12 resmi maça çıktı. Yıldız forvet, bu karşılaşmalarda 11 gole imza attı.

Ciro Immobile, Gaziantep FK, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ciro Immobile, yıllar sonra Süper Lig'de bir ilke imza attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Türk Ak:
    Her maç bende penaltı kullansam bende 7 değil 38 maçta 38 gol atarım size söz YÜCEL SARIMOLLUOGLU 39 18 Yanıtla
  • ferhat eser:
    SÜPERLİGİN KRALI CİRO İMMOBİLE GURURLA BASAR 10 33 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5saraylı Selçuk İnan inliyor 5 31 Yanıtla
  • ferhat eser:
    beyler beyi kendini bozma sıra sizede gelecek bekleyin 3 19 Yanıtla
  • sudem meliss:
    penaltı kralı 15 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sudem yaprak sever ağlıyor 3 9 Yanıtla
  • Beyler Beyi:
    La olum bize ne yücel sarımolluoğlundan 8 2 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    çöp torbası 5 3 Yanıtla
  • Ali Arat:
    penaltitas herzannki gibi. penaltilar olmasa bitikler 6 2 Yanıtla
  • Mustafa Akdeniz:
    Amk valencia'ya penaltı atıyor diye bok atanlar adam daha şimdiden rekora koşacak her maç penaltı 5 2 Yanıtla
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