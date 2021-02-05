Club Megasaray Open II'de yarı final zamanı

Antalya'da düzenlenen Club Megasaray Open II turnuvasında çeyrek final karşılaşmaları bugün tamamlandı.

Türkiye Tenis Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen toprak kort turnuvası Club Megasaray Open II'nin Jaume Munar ve Jozef Kovalik'ı karşı karşıya getiren çeyrek final mücadelesinde 3 saat 22 dakika süren maratonda gülen taraf 2 numaralı seri başı Jaume Munar oldu. İspanyol raket Munar ilk seti 7-5 ile hanesine yazdırdı, ikinci sette Slovak raket Kovalik 5-3 geriden geldiği seti 7-6 ile kazanarak maçı final setine taşıdı. Munar final setini baştan sona domine ederek 6-1 kazandı ve yarı final biletini cebine koydu. Günün 2 saat 49 dakika süren bir başka çeyrek final mücadelesinde ise İtalyan Alessandro Giannessi, Şilili tenisçi Alejandro Tabilo'yu 5-7, 7-5, 6-1 ile saf dışı bırakarak son dört raket arasında yerini aldı. Giannessi yarı finalde Jaume Munar ile eşleşti. Arjantin düellosunda ise Tomas Martin Etcheverry, kariyerinde 21 numaraya kadar yükselen Leonardo Mayer'i 6-3, 6-4 yenerek yarı finale yükseldi. Etchverry yarı finalde Facundo Bagnis'i 6-3, 7-6 ile turnuvanın dışına iten Carlos Teberner ile eşleşti.

ÇİFTLERDE FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Geçtiğimiz hafta Club Megasaray Open I'de kupaya uzanan Denys Molchanov/ Aleksandr Nedovyesov ikilisi Brezilyalı Rafael Matos/ Felipe Meligeni Rodrigues Alves çiftini 3-6, 7-5, 10-8 yenerek finale adını yazdırdı. Molchanov/ Nedovyesov çiftinin şampiyonluk yolundaki rakibi Treat Huey / Sem Verbeek tandemini 6-2, 6-7, 10-5 yenen Robert Galloway/ Alex Lawson ikilisi oldu. Çiftlerde şampiyonu belirleyecek karşılaşma yarın saat 11.00'de başlayacak.