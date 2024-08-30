Rekor bedelle Fenerbahçe'den Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, İngiltere kariyerine talihsiz bir başlangıç yaptı.
Takımıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanan Ferdi, dün yapılan antrenmanda sakatlandı. Brighton ile 4 yıllık sözleşme imzalayan yıldız futbolcunun yarın Arsenal ile deplasmanda oynanacak lig maçında çıkması bekleniyordu.
24 yaşındaki futbolcuda grade 2 kas yırtığı tespit edildi. Yıldız ismin 4-5 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığını TFF de duyurdu. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklanırken, federasyondan yapılan açıklamada Ferdi'nin sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı bildirildi.
Son Dakika › Spor › Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer olduktan sonra sakatlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)