Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer olduktan sonra sakatlandı - Son Dakika
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Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer olduktan sonra sakatlandı

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Fenerbahçe'nin 30 milyon euro gibi rekor bir bedelle Brighton'a gönderdiği Ferdi Kadıoğlu'nun yeni macerası talihsiz başladı. Ferdi, dün yapılan antrenmanda sakatlık geçirdi. 4-5 hafta sahalardan uzak kalması beklenen milli futbolcu, A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosunda da yer almadı.

30.08.2024 17:07
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Rekor bedelle Fenerbahçe'den Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, İngiltere kariyerine talihsiz bir başlangıç yaptı.

ANTRENMANDA SAKATLANDI

Takımıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanan Ferdi, dün yapılan antrenmanda sakatlandı. Brighton ile 4 yıllık sözleşme imzalayan yıldız futbolcunun yarın Arsenal ile deplasmanda oynanacak lig maçında çıkması bekleniyordu.

4-5 HAFTA YOK

24 yaşındaki futbolcuda grade 2 kas yırtığı tespit edildi. Yıldız ismin 4-5 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

MİLLİ TAKIMDA KADROSUNDA DA YER ALMADI

Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığını TFF de duyurdu. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklanırken, federasyondan yapılan açıklamada Ferdi'nin sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı bildirildi.

Ferdi Kadıoğlu, Brighton\'a transfer olduktan sonra sakatlandı

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Son Dakika Spor Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer olduktan sonra sakatlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ferhat eser: fenerbahçe ferdiyi satarak büyük hata yaptı yerini dondurmaları zor ben yönetimde olsaydım engellerdim bu çocuğun Türk futboluna büyük hizmetleri olurdu bunu düşünememek büyük bir yönetim başarısızlığıdır 3 17 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?: Gol bir dakika bir her giden futbolcumyz sakatlanıyor 14 0 Yanıtla
  • Haluk Akkaya: Sacha boey de yapılan hata koskoca şampiyonlar ligine mal oldu 27.5 milyon euro ayakbastı parasından oldu.üstüne 9 milyon euro ya gelen çocuk play off macının ilk dakkalarında yaptıgı hata yuzunden gol yedik.vasatında altında bi futbolcu.oyuncu parlatıp satmak mı yoksa başarı elde etmek mi.futbol başarısı zaten finansal başarıyı da beraberinde getirir.ferdiyi göndermek tamamen saçmalık 5 2 Yanıtla

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