Aziz Yıldırım\'ın yüzüne nasıl bakacak? Acun\'un tarihi yayın öncesindeki iddialı çıkışı gündem oldu

Spor

Katil cenazede! Utanmadan bir de gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım ve mevcut Başkan Ali Koç, Habertürk TV'deki canlı yayında karşı karşıya geldi. Ali Koç'un yönetim listesinde olan Acun Ilıcalı'nın ise günler önce Aziz Yıldırım hakkında yaptığı konuşma sosyal medyada tekrar gündem oldu.

GÜNDEM OLDU

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım hakkında söylediği sözler sosyal medyada tekrar gündem oldu.

"BEN HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUM"

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Aziz Yıldırım öyle bir tartışmaya giremez, konuşamaz. Aziz Yıldırım, Ali Koç ile karşılıklı canlı yayına çıksın. Ben, 'Hiçbir şey bilmiyorum' diyeceğim" demişti.