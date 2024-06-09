Aziz Yıldırım'ın yüzüne nasıl bakacak? Acun'un tarihi yayın öncesindeki iddialı çıkışı gündem oldu - Son Dakika
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Spor

Aziz Yıldırım'ın yüzüne nasıl bakacak? Acun'un tarihi yayın öncesindeki iddialı çıkışı gündem oldu

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Fenerbahçe'nin mevcut Başkanı Ali Koç ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, bir televizyon kanalında canlı yayına çıktılar. Bu durum, Acun Ilıcalı'nın daha önce Aziz Yıldırım hakkında yaptığı konuşmayı gündeme getirdi. Ilıcalı, Yıldırım'ın böyle bir tartışmaya giremeyeceğini iddia etmiş, Yıldırım'ın canlı yayına çıkması ise sosyal medyada büyük yankı buldu.

09.06.2024 10:51
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Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım ve mevcut Başkan Ali Koç, Habertürk TV'deki canlı yayında karşı karşıya geldi. Ali Koç'un yönetim listesinde olan Acun Ilıcalı'nın ise günler önce Aziz Yıldırım hakkında yaptığı konuşma sosyal medyada tekrar gündem oldu.

GÜNDEM OLDU

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım hakkında söylediği sözler sosyal medyada tekrar gündem oldu.

"BEN HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUM"

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Aziz Yıldırım öyle bir tartışmaya giremez, konuşamaz. Aziz Yıldırım, Ali Koç ile karşılıklı canlı yayına çıksın. Ben, 'Hiçbir şey bilmiyorum' diyeceğim" demişti.

Aziz Yıldırım\'ın yüzüne nasıl bakacak? Acun\'un tarihi yayın öncesindeki iddialı çıkışı gündem oldu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Ali Koç, Televizyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'ın yüzüne nasıl bakacak? Acun'un tarihi yayın öncesindeki iddialı çıkışı gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Adem Basibuyuk: Acun gaz verecem derken saygi sinirlarini asiyor. Kendine ceki duzen vermesi lazim. Aziz baskan efsanemiz ve Ali Koc ta kendisine saygisizlik yapmadi yapmaz. Sadece kendi ekibine destek vermemesinden sikayetci. Sapla samani ayirt etmek lazim. 94 4 Yanıtla
    hakan yücel: acun kendini birşey zannediyor bu zenginlik nerede gelme 56 3 Ercan Karatas: Boşver para var huzur var adamlarda :) 43 6 Oğuz Özen: Acun adam mıki 19 2
  • Ali Niyazi SAVAŞ: hiç bir şey bilmediği ortaya çıktı tek bildiği birilerini yarıştırarak halkı ekrana bağımlı yapmak Afyon gibi bir şey 77 3 Yanıtla
  • Hakan cansın: Yılların kurdu aziz yıldırım bu, kendisiyle ilgili iddalı sözler kullanmadan önce iki kere düşünmek gerekmiş ?? Ne dedi Ne dediiii ,60 puan olsun şampıyon olsunn.... vurdu gol oldu 57 4 Yanıtla
  • Mustafa null: Acun, haklıymışsın maalesef Bi şey bilmiyomuşsun. 51 0 Yanıtla
  • Kemal: İnsan olmasa mikser olurmuş!!! 43 4 Yanıtla
  • jackal insomnia: acun bey yıllardır yayın yapıyorsunuz saygı duyulan bir insansınız ve lütfen sözünüzü yemeyin tweet atabilirsiniz canlı yayında söyleyebilirsiniz ama bir şey bilmiyorum der misiniz 31 3 Yanıtla
  • Kemsl: ateş olmayan yerden duman mı çıkarıyorlar, yoksa ateş bacayı sarmış bizim mi haberimiz yok? 26 1 Yanıtla
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