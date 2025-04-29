Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını paylaştı. Kayıtlarda Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kazandıkları penaltılar da yer aldı.
Beşiktaş- Hatayspor maçında Beşiktaş'ın kazandığı ikinci penaltı;
VAR: Elle oynama nedeniyle sana sahada inceleme öneriyorum. Penaltı alanının içinde. Görüntüyü görüyorsun.
Hakem Adnan Deniz Kayatepe: Ekrandayım. Tamam, gördüm eli net şekilde açık.
VAR: Kol vücuttan uzakta.
Adnan Deniz Kayatepe: tamam benim için temiz. Benim son kararım penaltı, kart yok.
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı;
VAR: Direnç, sana sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel elle oynama nedeniyle. El faulü. Defans oyuncusunun elinin hücum oyuncusunun yüzüne vurduğunu göreceksin.
Hakem Direnç Tonusluoğlu: Ekrandayım evet.
VAR: Hareket ettir, hareket ettir biraz daha hızlı evet.
Direnç Tonusluoğlu: Tamam, savunma oyuncusunun yüze doğru kural dışı bir el kullandığını gördüm. Penaltı ve sarı kart vereceğim.
Son Dakika › Spor › Çok tartışılmıştı! Hakemler, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda ne konuştu? - Son Dakika
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