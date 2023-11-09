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Coman'ın Galatasaray maçları bittiği için bir dua etmediği kaldı: Acı çektik - Son Dakika

Coman'ın Galatasaray maçları bittiği için bir dua etmediği kaldı: Acı çektik

09.11.2023 08:48  - Güncelleme: 08:52

Bayern Münih'te Kingsley Coman, Galatasaray maçının bazı bölümlerinde acı çektiklerini söyledi. Fransız yıldız açıklamasında, "Zaman zaman maçlarda acı çektiğimiz anlar oldu ama iyi mücadele ettik ve bizim için sonuçlar iyi oldu." dedi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Bayern Münih'e 80. dakikadan sonra yediği gollerle mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, tıpkı ilk maçta olduğu gibi rakibini yine zorlarken mücadelenin sonunda Bayern Münih'in yıldızı Kingsley Coman, "Acı çektik" itirafında bulundu.

"ZOR MAÇLAR OYNAYACAĞIMIZI BİLİYORDUK"

Coman yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a karşı zor maçlar oynayacağımızı biliyorduk ama bence iki maçta da iyiydik. Zaman zaman maçlarda acı çektiğimiz anlar oldu ama iyi mücadele ettik ve bizim için sonuçlar iyi oldu." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY HARİKA BİR TAKIM"

Coman ayrıca, "Bence grupta ikincilik yarışında her şey ortada. Galatasaray harika bir takım, Kopenhag da öyle. Hak eden takımın gruptan çıkmasını diliyorum." dedi.

Bayern Münih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Coman'ın Galatasaray maçları bittiği için bir dua etmediği kaldı: Acı çektik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Coman'ın Galatasaray maçları bittiği için bir dua etmediği kaldı: Acı çektik - Son Dakika
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