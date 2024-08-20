Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı

Geniş Video İzle

Uzun yıllar Fenerbahçe kalesini koruyan sarı-lacivertlilerin efsane ismi Volkan Demirel, yıllar sonra çok konuşulacak bir transfer itirafında bulundu. Takımda antrenör olarak görev yaptığı süreçte transfer için birçok oyuncu izlediğini söyleyen Demirel, ''Malang Sarr hakkında rapor hazırladım. O zaman Comolli, her şeyi çok bilen sportif direktörümüzün yanına gittim ve alalım dedim. Bana 'Ben varken bu kulübe giremez.' dedi. Çok üzülmüştüm. Oyuncuyu Chelsea gördü daha sonra'' dedi.

20.08.2024 18:17  Güncelleme: 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay spor'dan ayrıldıktan sonra teknik direktörlük kariyerini bir kenara bırakan ve spor yorumculuğu yapmaya başlayan Fenerbahçe'nin efsane ismi Volkan Demirel, aktif futbol kariyerine son verdikten sonra sarı-lacivertli takımda antrenör olarak görev yaptığı döneme ilişkin çok konuşulacak bir transfer itirafında bulundu.

COMOLLI, MALANG SARR TRANSFERİNİ ENGELLEMİŞ

Asist Analiz Youtube kanalında konuşan Demirel, sarı-lacivertliler için oyuncu izlediğini söyleyerek "Malang Sarr hakkında rapor hazırladım. O zaman Comolli, her şeyi çok bilen sportif direktörümüzün yanına gittim ve alalım dedim. Bana 'Ben varken bu kulübe giremez' dedi. Çok üzülmüştüm. Oyuncu Chelsea gördü daha sonra" ifadelerini kullandı.

Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı

GÖZTEPE MAÇI VE ALİ KOÇ SÖZLERİ

Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara da değinen Volkan Demirel, " Ali Koç'un oraya gitmemesi gerekiyordu. Birinin, 'Dur başkan ben giderim' demesi lazımdı. Giderken kimse fark etmiyor, dönüşte oraya gittiğiniz görülünce de ister istemez taraftar bu. Parasını biriktirmiştir, harçlığından kesmiştir, babasından para almıştır, ben de yaptım bunları. Fenerbahçe maçına gitmek için okul da kırdım, babamın cebinden harçlık da aldım. Taraftar her zaman haklıdır. Taraftar ister, küfreder, bağırır, atar. Yapılması gerekiyor mu? Hayır, ama bu ortama girildiği zaman, o stadyumda bunlar oluyor, her yerde oluyor" dedi.

Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı

MALANG SAAR KİMDİR?

Futbola doğduğu şehrin takımında başlayan Sarr, Nice'e 6 yaşındayken katıldı. Takımıyla ilk profesyonel maçına 14 Ağustos 2016'da çıkan Sarr, henüz 17 yaşında takımıyla ilk golünü attı. 2019-20 sezonu sonunda sözleşmesi biten Sarr, 15 yıldır bünyesinde bulunduğu kulübü Nice'ten ayrıldı ve Chelsea ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Chelsea, oyuncuyu 20220-2021 sezonunda Porto'ya kiralandı. Porto'dan döndükten sonra 2021-2022 sezonunu Chelsea'de, 2022-2023 sezonunu ise kiralık olarak Monaco'da geçirdi. İngiliz ekibinde geçen sezon hiç forma şansı bulamayan Sarr, bu yaz ise bedelsiz olarak Lens'e transfer oldu.

Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı
Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel\'den yıllar sonra olay transfer itirafı

Volkan Demirel, Fenerbahçe, Chelsea, Ali Koç, Futbol, Dünya, Spor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Çelikk: Senin ne başarın varki ağlamaktan başka 14 29 Yanıtla
  • Çelikk: Her ikiside başarısızdır.. nokta... 7 9 Yanıtla
  • Mehmet Ergüven: geçmişi buysa Comolli haklı ?? 11 4 Yanıtla
  • Alp Derman: sanki dünya yıldızı olmuş sürekli kiralık olarak forma giyip en son Chelsea den bedelsiz transfer olmuş. demekki comolli haklıymış 5 2 Yanıtla
  • Hüseyin Yılmaz: Ne dünya yıldızı be ! Geçen sezon forma şansı bulamamış bu yıl da bedelsiz olarak gönderilmiş ?? 1 1 Yanıtla
  • İbrahim Özel: ulen volkan özünde iyi adamsın da bedavadan galatasaraylıları düşman ettin kendine her maç bi olayın vardı..bak muslera kaç maça çıktı ufak tefek azımsanacak şeyler dışında bir olayı olmadı... 1 1 Yanıtla

15:40 Ankara’da orman yangını Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı Ankara'da orman yangını! Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı
14:18 Bakan Memişoğlu’ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler Bakan Memişoğlu'ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler
14:16 Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe Akrabalar gözaltında Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe! Akrabalar gözaltında
12:44 Kayseri’de kan donduran cinayet Kayseri'de kan donduran cinayet
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
07:57 Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme
01:19 İstanbul Boğazı’nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
01:16 Biden, orduya talimatını verdi: Nükleer çatışmalara hazır olun Biden, orduya talimatını verdi: Nükleer çatışmalara hazır olun
00:39 İstanbul’da kan donduran cinayet Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu İstanbul'da kan donduran cinayet! Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu
00:17 Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
23:01 Mersin’de orman yangını Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor Mersin'de orman yangını! Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 16:05:16. #1.11#
SON DAKİKA: Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement