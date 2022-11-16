Brezilya ekibi Corinthians ile yolları ayıran Vitor Pereira'nın yeni adresine ilişkin sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Vitor Pereira, Rangers'ın yeni teknik direktörü olabilir. İskoç ekibinde koltuğu sallanan Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılması durumunda Portekizli hocanın ciddi bir seçenek olabileceği belirtildi.
Bu sezon ligde ezeli rakibi Celtic'in 9 puan gerisinde kalan Rangers'ın Şampiyonlar Ligi'nde de sıfır çekmesinin ardından Hollandalı teknik direktör van Bronckhorst ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Son Dakika › Spor › Milli futbolcunun hocası oluyor! Vitor Pereira'nın yeni adresi herkesi çok şaşırtacak - Son Dakika