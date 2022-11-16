Milli futbolcunun hocası oluyor! Vitor Pereira'nın yeni adresi herkesi çok şaşırtacak - Son Dakika
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Milli futbolcunun hocası oluyor! Vitor Pereira'nın yeni adresi herkesi çok şaşırtacak

16.11.2022 09:58
Milli futbolcunun hocası oluyor! Vitor Pereira'nın yeni adresi herkesi çok şaşırtacak

Corinthians ile sözleşme uzatmayan ve kulüple yolları ayıran Vitor Pereira'nın yeni adresi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Deneyimli hocanın, Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers'ın başına geçebileceği ifade edildi.

Brezilya ekibi Corinthians ile yolları ayıran Vitor Pereira'nın yeni adresine ilişkin sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

PEREIRA LİSTENİN İLK SIRASINDA

İngiliz basınında yer alan habere göre, Vitor Pereira, Rangers'ın yeni teknik direktörü olabilir. İskoç ekibinde koltuğu sallanan Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılması durumunda Portekizli hocanın ciddi bir seçenek olabileceği belirtildi.

KOLTUĞU SALLANIYOR

Bu sezon ligde ezeli rakibi Celtic'in 9 puan gerisinde kalan Rangers'ın Şampiyonlar Ligi'nde de sıfır çekmesinin ardından Hollandalı teknik direktör van Bronckhorst ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Vitor Pereira'nın milli futbolcunun takımının başına geçebileceği öne sürüldü Vitor Pereira'nın milli futbolcunun takımının başına geçebileceği öne sürüldü

Rangers, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli futbolcunun hocası oluyor! Vitor Pereira'nın yeni adresi herkesi çok şaşırtacak - Son Dakika


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