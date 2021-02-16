CPT Uğur Kara: Online egzersizlerle evde zayıflamak mümkün - Son Dakika
Üye Girişi
CPT Uğur Kara: Online egzersizlerle evde zayıflamak mümkün

CPT Uğur Kara: Online egzersizlerle evde zayıflamak mümkün

16.02.2021 13:00

Son dönemlerde pandemiden tedirgin olan insanların, alınan önlemlere rağmen spor salonunda egzersiz yapmaya tereddüt ettiğine dikkat çeken CPT Uğur Kara, online egzersizlerle de evde zayıflamanın mümkün olduğunu söyledi.

Son dönemlerde pandemiden tedirgin olan insanların, alınan önlemlere rağmen spor salonunda egzersiz yapmaya tereddüt ettiğine dikkat çeken CPT Uğur Kara, online egzersizlerle de evde zayıflamanın mümkün olduğunu söyledi.

Kocaeli Üniversitesi Antrenörlük bölümü mezunu olan CPT Uğur Kara, birebir ve online görüntülü egzersiz sistemleri ile sağlıklı yaşam danışmanlığı yapıyor. Evde kişiye özel egzersiz programları hazırlayan Kara, "Pandemi nedeniyle salona gidemeyen danışanlar, görüntülü dersleri tercih ediyor. Salona gelmeden evde yapılan spor, korona virüsün yayılma riskini de önlüyor" diye konuştu.

"HIZLI SONUÇLAR ALABİLİYORUZ"

Son dönemlerde pandemiden tedirgin olan insanların, alınan önlemlere rağmen spor salonunda egzersiz yapmaya tereddüt ettiğine dikkat çeken CPT Uğur Kara, "Sporun her koşulda hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olması için teknolojiden faydalanarak yeni normale en iyi şekilde hazırlandık. Görüntülü dersler ile online olarak öğrencilerimizin evine konuk olduk. Başladığımız ilk andan itibaren yoğun talep gören bu sistem sayesinde öğrencilerimiz ile çok hızlı ve harika sonuçlar almaya başladık" dedi.

ALET KULLANMAYA GEREK YOK!

CPT Uğur Kara, yaz dönemine 3 ay kala online görüntülü egzersizler ile kilo kontrolü sağlayarak plaj vücudu görünümüne kavuşmanın mümkün olduğunu ifade etti.

Hiçbir alet kullanmadan evde görüntülü egzersiz sistemi ile sağlıklı bir şekilde kilo vermenin kolay hale geldiğine dikkat çeken Kara, "İstedikten sonra fit olmak mümkün. Online dersler sayesinde danışanlarımız arasında bir bağ oluşuyor. Kişiye özel hazırladığım programların ilgi görmesinden oldukça mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kara, sosyal medya hesaplarında #ugurkaraile90günailesi, #bahanedenuzak etiketleriyle danışanlarını 3 ayda fit ve sağlıklı bir yaşama davet ettiğini duyurdu.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Kocaeli Üniversitesi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor CPT Uğur Kara: Online egzersizlerle evde zayıflamak mümkün - Son Dakika


Son Dakika
14:23 Akaryakıt Fiyatlarına KDV Zammı Geliyor
14:19 Tabeladaki rakam keyif kaçıracak! Benzin, motorin ve oto gaza bu gece KDV zammı geliyor
14:02 Özkan Uğur'un ölüm haberini alınca ağlamaktan konuşamamıştı! Mazhar Alanson'un akşam vereceği konser iptal edildi
13:58 Özkan Uğur'un ölüm haberini alınca ağlamaktan konuşamamıştı! Mazhar Alanson'un akşam vereceği konser iptal edildi
13:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerekir
13:30 Erdoğan'dan Kızılay'a sahip çıkma çağrısı: Siyasi çıkar hesabıyla yıpratılmaması gerekiyor
13:26 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, 7. evlilik yıl dönümlerini romantik paylaşımla kutladı
13:22 Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan evlilik yıl dönümü kutlaması! Birbirinden samimi pozlarını yayınladılar
13:25 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek, Katar'a gitmişti! Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı
13:20 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek, Katar'a gitmişti! Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2023 14:40:37. #1.11#
SON DAKİKA: CPT Uğur Kara: Online egzersizlerle evde zayıflamak mümkün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement