Cristiano Ronaldo, 1 yılda 200 milyon euro kazanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Cristiano Ronaldo, 1 yılda 200 milyon euro kazanacak

Geniş Video İzle

Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile 2026'ya kadar süren bir sözleşme imzaladı ve yıllık 200 milyon euro kazanacak.

14.01.2025 15:09  Güncelleme: 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan ayrılmayı planlamıyor. Suudi basınına göre, Al Nassr, Portekizli yıldız ile 2026 Haziran'a kadar sözleşmesini uzatma kararı aldı.

200 MİLYON EURO

Yeni anlaşmaya göre Ronaldo, Suudi ekibinden yıllık 200 milyon euro kazanacak. Daha önce Ronaldo'nun Arabistan'daki macerasını sonlandırıp MLS'e transfer olması bekleniyordu, ancak görünüşe göre Ronaldo'nun kararını verdiği ve Suudi Ligi'nde kalacağı kesinleşti.

159 GOLE KATKI SAĞLADI

2023 yılında Suudi Arabistan'a gelerek Al Nassr forması giymeye başlayan Cristiano Ronaldo, çıktığı 84 maçta 75 gol ve 18 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

Cristiano Ronaldo, 1 yılda 200 milyon euro kazanacak

Cristiano Ronaldo, Al Nassr, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo, 1 yılda 200 milyon euro kazanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • monşer null:
    Para göz çingene 14 20 Yanıtla
    Hasan Yılmaz:
    Ya ne yapacaktı? Sen olsan ne yapardın? 0 0
  • Pinokyo Net:
    başlıkta 159 gole katkı sağladı yazıyor içerikte 75 gol 18 asist, her zamanki gibi kontrol etmeden yapılan bir haber daha. 23 3 Yanıtla
    Apple User:
    çünkü maç sayısıyla gol sayısını toplamış ilk haberi yapan. ilk haberi yapan dangalak bunlar ondan dangalak 0 0
  • Mustafa Olcay:
    Sonuçta kariyer için değil para için gittiğini zaten herkes biliyor adam alınacak tüm kupalari aldı yapılacak tüm başarıları yapti zaten market market ucuz patates makarna arıyan arkadaşım ronaldoya Para göz diyor o para şurda dursun 1 milyonuna nelerden vaz geçerdin acaba dedim bende? 10 0 Yanıtla
  • Osman Koca:
    kaç tanesi penaltıdan bi araştırın.futbol bir futbolcu için zirvede bırakılacak bir oyundur.yaş ilerledikçe kalite düşer bu kadar basit 1 3 Yanıtla
  • Özgür Arslan:
    para para para 2 1 Yanıtla
    Apple User:
    hayır kerkenezler gol sayısı ile asist sayısını toplamak yerine maç sayısı ile gol sayısını toplamışlar :D 0 0
  • Cihan Işık:
    Paranın kölesi olmuş 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:41 Güney Kore devlet başkanı tutuklandı Güney Kore devlet başkanı tutuklandı
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 07:01:38. #1.13#
SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo, 1 yılda 200 milyon euro kazanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.