Cristiano Ronaldo, 1 yılda 200 milyon euro kazanacak

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Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan ayrılmayı planlamıyor. Suudi basınına göre, Al Nassr, Portekizli yıldız ile 2026 Haziran'a kadar sözleşmesini uzatma kararı aldı.

200 MİLYON EURO

Yeni anlaşmaya göre Ronaldo, Suudi ekibinden yıllık 200 milyon euro kazanacak. Daha önce Ronaldo'nun Arabistan'daki macerasını sonlandırıp MLS'e transfer olması bekleniyordu, ancak görünüşe göre Ronaldo'nun kararını verdiği ve Suudi Ligi'nde kalacağı kesinleşti.

159 GOLE KATKI SAĞLADI

2023 yılında Suudi Arabistan'a gelerek Al Nassr forması giymeye başlayan Cristiano Ronaldo, çıktığı 84 maçta 75 gol ve 18 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.