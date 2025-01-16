Ronaldo\'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Spor

İmamoğlu ile Bakan Işıkhan \'SGK borçları\' için bir araya geldi

Yaklaşık 2 yıl önce Al-Nassr'a imza atarak futbolda Suudi Arabistan ateşini yakan Cristiano Ronaldo, takımıyla yeni sözleşme yapmaya hazırlanıyor.

Al-Nassr ile 1 yıllık yeni kontrat imzalaması beklenen Cristiano Ronaldo, mevcut sözleşmesinden yıllık 200 milyon euro gibi astronomik bir ücret kazanıyor. Öte yandan Sky Sport, Cristiano Ronaldo'nun yeni sözleşmesinden alacağı ücretin detaylarına değindi.

UYUDUĞUNDA BİLE MİLYONLAR KAZANACAK

Portekizli yıldızın haftalık kazancı 3.8 milyon sterlin (165 milyon lira) olacak. Ronaldo'nun günlük kazancı ise 543 bin sterlin (23.5 milyon lira). Cristiano Ronaldo'nun hesabına her dakikada ise 377 sterlin (16 bin 350 lira) yatacak. Öte yandan günde 8 saat uyuduğunu ifade eden Ronaldo'nun hesabına 181 bin sterlin (7 milyon 850 bin lira) girecek.