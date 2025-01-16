Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın - Son Dakika
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Spor

Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

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Al-Nassr ile bir yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan Cristiano Ronaldo'nun yeni kazancı dudak uçuklattı. Ronaldo'nun günlük kazancı 543 bin sterlin (23.5 milyon lira) olacak. Öte yandan günde 8 saat uyuduğunu ifade eden Ronaldo, uykusunda dahi darphane gibi çalışacak ve hesabına 181 bin sterlin (7 milyon 850 bin lira) girecek.

16.01.2025 11:53
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Yaklaşık 2 yıl önce Al-Nassr'a imza atarak futbolda Suudi Arabistan ateşini yakan Cristiano Ronaldo, takımıyla yeni sözleşme yapmaya hazırlanıyor.

Al-Nassr ile 1 yıllık yeni kontrat imzalaması beklenen Cristiano Ronaldo, mevcut sözleşmesinden yıllık 200 milyon euro gibi astronomik bir ücret kazanıyor. Öte yandan Sky Sport, Cristiano Ronaldo'nun yeni sözleşmesinden alacağı ücretin detaylarına değindi.

UYUDUĞUNDA BİLE MİLYONLAR KAZANACAK

Portekizli yıldızın haftalık kazancı 3.8 milyon sterlin (165 milyon lira) olacak. Ronaldo'nun günlük kazancı ise 543 bin sterlin (23.5 milyon lira). Cristiano Ronaldo'nun hesabına her dakikada ise 377 sterlin (16 bin 350 lira) yatacak. Öte yandan günde 8 saat uyuduğunu ifade eden Ronaldo'nun hesabına 181 bin sterlin (7 milyon 850 bin lira) girecek.

Ronaldo\'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

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Son Dakika Spor Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Alican Atmaca:
    Adam horlarken bile dakikada emeklinin 14400 tl maaşından fazla alıyor 111 1 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    biz daha şanslıyız dünya liderimiz var Ronaldo nun var mı? 101 10 Yanıtla
  • Apple User:
    bu tür haberlerınde unsanlaeın moralını bozmaya ne hakkınız var 55 5 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    başımızda dünya lideri olduğu sürece bizim çenemiz daha çok yorulur 43 7 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    paranın kölesi olmuş. 20 21 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Para ve zenginlik çok güzel birşey herseyin sahibisin rahatsın stres yok 18 14 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    zenginin mali bizim cenemizi yormus ?? 24 1 Yanıtla
  • Osman Turan:
    Neden özellikle 16 dakikasını haber yaptınız yarın 20 dksını haber yapın . 16 0 Yanıtla
  • Ramadan Svs:
    kefene 55 tane cep diktirecekmis 9 6 Yanıtla
  • Kamil Şenel:
    Dk saat gün hafta yıl demişsiniz ay dememişsiniz. Şimdi uğraş dur ayda ne kadar acaba. 7 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın - Son Dakika
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