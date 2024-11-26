Cristiano Ronaldo'dan Fenerbahçelileri yıkan karar - Son Dakika
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Spor

Cristiano Ronaldo'dan Fenerbahçelileri yıkan karar

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Son zamanlarda Adı Fenerbahçe ile de anılan ve Al-Nassr'dan ayrılacağı konuşulan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini uzatma kararı aldığı belirtildi.

26.11.2024 13:56
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Son günlerde Al-Nassr'dan ayrılacağı konuşulan Cristiano Ronaldo, sözleşmesini uzatma kararı aldı.

39 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun kulübü Al-Nassr'la sözleşme uzatacağı belirtildi. Suudi ekibinin Portekizli yıldızla en az 1 yıl daha devam etmek istediği bunu tecrübeli yıldıza bildirdiği öğrenildi.

Ronaldo'nun da bu teklife sıcak baktığı Arap medyasında yer aldı. Ronaldo bu sezon Al-Nassr formasıyla 17 maça çıktı. Portekizli dünya yıldızı, 13 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

39 yaşındaki Portekizli yıldızın, Suudi ekibi Al-Nassr ile en az 1 yıl daha devam etmek istediği ve bu teklife sıcak baktığı Arap medyasında yer aldı. Ronaldo, bu sezon Al-Nassr formasıyla 17 maçta 13 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Cristiano Ronaldo\'dan Fenerbahçelileri yıkan karar

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Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'dan Fenerbahçelileri yıkan karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser:
    Fenerbahçe kim ronaldo kim. Bu haberi yapan kişi kör sakat, 15 4 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    ronaldoyu kim bekliyordu ki yikildi ?? 6 1 Yanıtla
  • Ali Arat:
    dimi ferros. ronaldo kim fb kim. bu arada gecmis olsun ferhat 4 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    40 yaşına gelmiş performans düşük. sanırsın fenerbahçe futbol takımı huzur evi. Bi haber yapıyorsunuz gerçekle alakası yok ne kadar sazan varsa onlarda inanıp fırsata çevirip fenerbahçeyi küçümseme gayreti içindeler. 0 4 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Adam gelmiş 40 yaşına fenerde düşmüş bunun peşine. Tabi ya amaç oynatmaktan zade forma,kombine,reklam gelirlerini katlamak. 1 1 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    Beşiktaşlıyım ama zamanında Roberto Carlos içinde aynı şeyleri diyolardı ama adam gelmişti, belki gelir 2 0 Yanıtla
  • arda atmaca:
    fener başini alir 1 0 Yanıtla
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