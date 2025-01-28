Cristiano Ronaldo, Real Madrid ve Manchester United'da birlikte forma giydiği Casemiro'yla yeniden aynı takımda oynayabilir.
Daily Mirror'da yer alan habere göre, Portekizli yıldızın Al-Nassr'a Casemiro'nun transfer edilmesini istediği iddia edildi. İngiliz devinde geleceği belirsizliğini koruyan Casemiro'yla Suudi Arabistan'dan bazı takımların ilgilendiği de iddia edilmişti.
Son Dakika › Spor › Cristiano Ronaldo eski takım arkadaşını yanına istedi - Son Dakika
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