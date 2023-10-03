Cristiano Ronaldo, Eylül Ayının Oyuncusu Seçildi

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo kariyerine bir ödül daha eklemeyi başardı.

AYIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Portekizli yıldız, Suudi Arabistan'da eylül ayının oyuncusu seçildi. Ronaldo, Eylül ayında çıktığı 5 resmi karşılaşmada 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

PERFORMANSI

38 yaşındaki Portekizli yıldız, Eylül ayında çıktığı 5 resmi maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Ronaldo, toplamda ise Al-Nassr formasıyla 29 resmi maça çıktı ve bu maçlarda 25 gol, 8 asistlik katkı sağladı.