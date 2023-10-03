Cristiano Ronaldo, Eylül Ayının Oyuncusu Seçildi - Son Dakika

Cristiano Ronaldo, Eylül Ayının Oyuncusu Seçildi

Cristiano Ronaldo, Eylül Ayının Oyuncusu Seçildi
Son Güncelleme: 03.10.2023 20:25

Yıldız futbolcu Ronaldo, Suudi Arabistan'da Eylül ayının oyuncusu seçildi. 38 yaşındaki Portekizli yıldız, Eylül ayında çıktığı 5 resmi maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo kariyerine bir ödül daha eklemeyi başardı.

AYIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Portekizli yıldız, Suudi Arabistan'da eylül ayının oyuncusu seçildi. Ronaldo, Eylül ayında çıktığı 5 resmi karşılaşmada 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

PERFORMANSI

38 yaşındaki Portekizli yıldız, Eylül ayında çıktığı 5 resmi maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Ronaldo, toplamda ise Al-Nassr formasıyla 29 resmi maça çıktı ve bu maçlarda 25 gol, 8 asistlik katkı sağladı.

Dur durak bilmeyen Ronaldo Arabistan'ın en iyisi seçildi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan, Al Nassr, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo, Eylül Ayının Oyuncusu Seçildi - Son Dakika
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