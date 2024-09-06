Cristiano Ronaldo, futbol tarihinde 900 gol atan ilk futbolcu oldu

UEFA Uluslar A Ligi 1 Grup'ta Hırvatistan'ı 2-1 yenen Portekiz'de 39 yaşındaki yıldız golcü Cristiano Ronaldo, yine tarihe geçti.
Portekiz, 7. dakikada Jose Diogo Dalot'un golüyle 1-0 öne geçerken Ronaldo, 34. dakikada farkı ikiye çıkardı. Hırvatistan, 41. dakikada Dalot'un kendi kalesine golüyle farkı bire indirse de Portekiz, maçı 2-1 kazandı.
Mücadelede 1 gol atan dünya yıldızı Ronaldo, kariyerinde 900 gol atan ilk futbolcu olarak yine tarihe geçti.
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