Cristiano Ronaldo, futbol tarihinde 900 gol atan ilk futbolcu oldu - Son Dakika
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Spor

Cristiano Ronaldo, futbol tarihinde 900 gol atan ilk futbolcu oldu

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Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Hırvatistan ile oynanan maçta rekorlarına bir yenisini daha ekleyerek tarihe geçti. Mücadelenin 34. dakikasında attığı golle farkı ikiye çıkaran Ronaldo, kariyerinde 900 gol atan ilk futbolcu unvanını kazandı.

06.09.2024 11:28
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UEFA Uluslar A Ligi 1 Grup'ta Hırvatistan'ı 2-1 yenen Portekiz'de 39 yaşındaki yıldız golcü Cristiano Ronaldo, yine tarihe geçti.

RONALDO GOL ATTI

Portekiz, 7. dakikada Jose Diogo Dalot'un golüyle 1-0 öne geçerken Ronaldo, 34. dakikada farkı ikiye çıkardı. Hırvatistan, 41. dakikada Dalot'un kendi kalesine golüyle farkı bire indirse de Portekiz, maçı 2-1 kazandı.

900 GOL ATAN İLK FUTBOLCU OLDU

Mücadelede 1 gol atan dünya yıldızı Ronaldo, kariyerinde 900 gol atan ilk futbolcu olarak yine tarihe geçti.

Cristiano Ronaldo, futbol tarihinde 900 gol atan ilk futbolcu oldu

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Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo, futbol tarihinde 900 gol atan ilk futbolcu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • FURKAN ARIKAN: ister beğenin ister beğenmeyin bu adam Messiyle beraber gelmiş geçmiş en iyi futbolcudur 52 4 Yanıtla
  • Alpi: Maradona gibisi gelmez .Nirvana 2 31 Yanıtla
  • Erol null: krall 22 4 Yanıtla
  • ferhat eser: Bu kadar itici bir adam daha yoktur bu dünyada gram sempatikliği yok kendini beğenmiş insanları üstten bakıyor sevilmiyor 3 20 Yanıtla
  • ferhat eser: Türkiyede Ben Beşiktaşlıyım desede sevemedim bu adamı Maradona ben Beşiktaşlıyım itirafınında bulunmuştu youtubede videosu mevcuttur kimse bir Maradona efsanesi olamaz öyle bir ihtimal bile vermiyorum 1 9 Yanıtla
  • Cemil YALÇIN: ronaldo 900 gpl atan ilk futbolcuysa, hazırlık maçlarıyla beraber 1279 gol atan pele guinness rekorlar kitabına nasıl girdi o zaman? 0 0 Yanıtla
  • Çelikk: Ölene kadar oynar 0 0 Yanıtla

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