Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı

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Kariyerini şu anda Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da sürdüren dünya yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

"MOTİVE OLMADIĞIM GÜN BIRAKACAĞIM"

Şubat 2025'te 40 yaşına girecek olan Al-Nassr yıldızı, önümüzdeki birkaç yıl içinde emekli olabileceğini ima etti. Polonya- Portekiz maçından sonra muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ronaldo, "Sadece eğlenmek istiyorum. Yakında 40 yaşıma giriyorum. Gerçekten eğlenmek istiyorum, motive olduğum sürece devam ediyorum. Motive olmadığım gün, evet işte o gün emekli olup bırakacağım" ifadelerini kullandı.