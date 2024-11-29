Cristiano Ronaldo, kariyer hedefine bir adım daha yaklaştı - Son Dakika
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Spor

Cristiano Ronaldo, kariyer hedefine bir adım daha yaklaştı

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Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, 12. hafta karşılaşmasında Damac'ı 2-0 yendi. Portekizli yıldız, takımının galibiyet gollerini kaydederek kariyerinde 915 gole ulaştı. Futbolu bırakmadan önce 1000 gole ulaşmak istediğini her fırsatta dile getiren Ronaldo, 85 gol daha atarsa hedefine ulaşacak.

29.11.2024 22:35
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Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 12. hafta karşılaşmasında Damac FC'yi konuk etti.Al Awal Park at King Saud Unıversity Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

GOLLER RONALDO'DAN

Ev sahibi takım mücadeleyi 2-0 kazandı. Al Nassr'ın gollerini 17. dakikada penaltıdan ve 79. dakikada Cristiano Ronaldo attı. Bu sezon 7. galibiyetini elde eden Al Nassr puanını 25 yaptı. Damac ise 14 puanda kaldı.

RONALDO ADIM ADIM 1000 GOLE

Kariyerini sonlandırmadan önce 1000 gole ulaşmak istediğini her fırsatta dile getiren Cristiano Ronaldo hedefine bir adım daha yaklaştı. Damac karşısında ağları 2 kez havalandıran Portekizli kariyerinde 915 gole ulaştı. Ronaldo 85 gol daha atarsa hedefine ulaşmış olacak.

TANIDIK İSİMLER DE SAHADAYDI

Yakın zamanda adı Fenerbahçe ile anılan eski Beşiktaş oyuncusu Anderson Talisca, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 62. dakikada Angelo'nun yerine oyuna girdi. Eski Beşiktaş futbolcusu Kevin N'Koudou mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Cristiano Ronaldo, kariyer hedefine bir adım daha yaklaştı

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