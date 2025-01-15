Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif - Son Dakika
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Spor

Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif

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Suudi Arabistan takımı Al-Nassr, takımda 1 yıl daha kalmaya karar veren dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya gelecek sezon için 183 milyon euro maaş ve 60 milyon euro imaj hakkı ve kulübünün %5 hissesini teklif etti. 5 Şubat'ta 40 yaşına basacak Portekizli yıldız, dünyanın en çok kazanan futbolcusu olmayı sürdürecek.

15.01.2025 22:29
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Al-Nassr ile olan sözleşmesinde son sezona giren ve 1 yıl daha takımda kalma kararı alan dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'ya Suudi Arabistan ekibinden futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir teklif geldi.

EN ÇOK KAZANAN OLMAYA DEVAM EDECEK

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; 39 yaşındaki süperstar, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mücadele eden takımından gelecek sezon tam 183 milyon euro maaş ve 60 milyon euro imaj hakkı kazanacak ve dünyanın en çok gelir elde eden futbolcusu olmaya devam edecek.

TAKIMDAN HİSSE DE VERİLECEK

Ayrıca Portekizli golcüye 183 milyon euro dışında, hediye niteliğinde Suudi Arabistan'ın köklü kulübünün %5 oranında hissesi verilecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cristiano Ronaldo, 2024-2025 sezonunda Al-Nassr formasıyla tüm kulvarlarda 20 maça çıktı. Portekizli yıldız, bu karşılaşmalarda 17 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. 1985 doğumlu olan Ronaldo 5 Şubat'ta 40 yaşına basacak.

Cristiano Ronaldo\'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif

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Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Muhammed null:
    Su parayi musluman savas halinde olan destek verseydiniz avrupa imajiniz sarsilirdi. Binlerce belkide milyonlarca bebegi cocuklari masumlari katlettiler.Unutmayin O cocuklarin ahi elbet birgun tutacak.!!! 112 5 Yanıtla
  • abdullah kara:
    hesap günü gelecek ey Müslümanım diyen suud’lar..veya diğer işkembesi geniş zengin Müslümanlar..ölümsüzlüğün olduğu öbür dünyada keşke bizi tekrar gönderselerde o paraları servetimizi canımızı Allah yolunda ve mazlum Müslümanlar için harcasak diyeceksiniz ama asla geri dönüşü olmayacak.. 39 0 Yanıtla
  • Mehmet Atilgan:
    Messi'nin kemikleri sızlıyor:)))) 28 1 Yanıtla
  • Ayse null:
    maşallah adam gibi adan bizm muslumanlardan daha usluba uygun yaşıyor hayati afferim adam be calsi ne cirpti kendi yirtina yirtina bu zamana buraya kdr geldi hakk etti helal olsun sizin turk lerde yapsin alsın tabii calmadan ama nerde on teker nereye ise arka tekerde oraya insan azicik bisey kazansin niye o na buna suna verilmiyor ADAM YAPTIGI YARDIMLARI HAYIRLARI SIZE MI SORACAK HESABINI SIZ SORUYORSUNUZ YOK SURA BURA VERSEYDI 12 2 Yanıtla
  • barış özcan:
    İsrail köpekleri Avrupa kupalarında oynadığına göre,bu bölgelerdeki diğer ülke takımlarıda katılsın. 10 0 Yanıtla
  • Sezgin Haksever:
    vallahi kafa yok bu Araplarda. şunun yerine düzgün bir golcü olsa ilk sırada idi takım. 4-5 perde surunmezdi 4 2 Yanıtla
  • Herbokolog Sami null:
    kulübün tapusunu da verseydiniz sözü gerçek oldu 2 1 Yanıtla
  • Fırat Yanku:
    Adamlar Fulbol ya da Spor ile ilgilenmiyor. Amaçları Ülkelerini Dünya ya tanıtmak. prestij ve reklam amaçlı. Artık Dünya ya açılmak istiyorlar. 2 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Ronaldo adamdır 1 1 Yanıtla
  • Güclü Arslan:
    fenerbahceye gelecektin hani 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif - Son Dakika
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