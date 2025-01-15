Al-Nassr ile olan sözleşmesinde son sezona giren ve 1 yıl daha takımda kalma kararı alan dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'ya Suudi Arabistan ekibinden futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir teklif geldi.
İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; 39 yaşındaki süperstar, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mücadele eden takımından gelecek sezon tam 183 milyon euro maaş ve 60 milyon euro imaj hakkı kazanacak ve dünyanın en çok gelir elde eden futbolcusu olmaya devam edecek.
Ayrıca Portekizli golcüye 183 milyon euro dışında, hediye niteliğinde Suudi Arabistan'ın köklü kulübünün %5 oranında hissesi verilecek.
Cristiano Ronaldo, 2024-2025 sezonunda Al-Nassr formasıyla tüm kulvarlarda 20 maça çıktı. Portekizli yıldız, bu karşılaşmalarda 17 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. 1985 doğumlu olan Ronaldo 5 Şubat'ta 40 yaşına basacak.
Son Dakika › Spor › Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (11)