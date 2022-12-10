Görenlerin ağzı açık kaldı! Ünlü fenomenin rezillik çıkardığı videoda Ali Koç da görüntüde - Son Dakika
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Görenlerin ağzı açık kaldı! Ünlü fenomenin rezillik çıkardığı videoda Ali Koç da görüntüde

10.12.2022 21:47

Cristiano Ronaldo'ya hayranlığıyla bilinen ünlü Twitch yayıncısı İshowSpeed, Portekiz'in Fas'a elendiği maçı izleyenler arasındaydı. Portekiz'in elenmesiyle hüngür hüngür ağlayan fenomenin yanında ise Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç görüldü. Ali Koç'un görüntüye girdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Dünya Kupası'nda Belçika, İspanya, Portekiz gibi takımları deviren Fas, herkesin takdirini topladı.

RONALDO HAYRANI FENOMEN

Ünlü Twitch yayıncısı iShowSpeed, tribünde maçı izleyenler arasındaydı. Ronaldo'nun turnuvaya veda etmesiyle hüngür hüngür ağlayan ünlü fenomen, bu anları kayda aldı.

Görenlerin ağzı açık kaldı! Ünlü fenomenin rezillik çıkardığı videoda Ali Koç da görüntüde

GÖRÜNTÜDE ALİ KOÇ

Ancak görüntülerde ortaya çıkan detay herkesin dikkatini çekti. Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç, ünlü fenomenin video kaydında görüldü. Bu görüntüler sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu.

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Cristiano Ronaldo, Portekiz, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Görenlerin ağzı açık kaldı! Ünlü fenomenin rezillik çıkardığı videoda Ali Koç da görüntüde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görenlerin ağzı açık kaldı! Ünlü fenomenin rezillik çıkardığı videoda Ali Koç da görüntüde - Son Dakika
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