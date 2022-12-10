Görenlerin ağzı açık kaldı! Ünlü fenomenin rezillik çıkardığı videoda Ali Koç da görüntüde

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Dünya Kupası'nda Belçika, İspanya, Portekiz gibi takımları deviren Fas, herkesin takdirini topladı.

RONALDO HAYRANI FENOMEN

Ünlü Twitch yayıncısı iShowSpeed, tribünde maçı izleyenler arasındaydı. Ronaldo'nun turnuvaya veda etmesiyle hüngür hüngür ağlayan ünlü fenomen, bu anları kayda aldı.

GÖRÜNTÜDE ALİ KOÇ

Ancak görüntülerde ortaya çıkan detay herkesin dikkatini çekti. Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç, ünlü fenomenin video kaydında görüldü. Bu görüntüler sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu.