Cristiano Ronaldo'ya ülkesinde şok! Şöhretinin bedelini çocuklarıyla ödedi - Son Dakika
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Spor

Cristiano Ronaldo'ya ülkesinde şok! Şöhretinin bedelini çocuklarıyla ödedi

Cristiano Ronaldo\'ya ülkesinde şok! Şöhretinin bedelini çocuklarıyla ödedi

Suudi Arabistan takımlarından Al Nasr'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, şöhretinin bedelini ödedi. Ronaldo ve eşi Georgina Rodriguez'in çocuklarının ülkesindeki prestijli San Julian eğitim kurumuna kaydı, diğer öğrencilerin mahremiyetinin korunması gerekçesiyle reddedildi.

23.09.2024 20:41
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Dünyanın en iyi futbolcularından birisi olarak kabul edilen ve aktif olarak Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, ülkesi Portekiz'de şöhretinin bedelini ödedi.

ÇOCUKLARINI OKULA KAYDETTİREMEDİ

V+Fama programında konuşan Portekizli gazeteci Adriano Silva Mertens, Ronaldo ve eşi Georgina Rodriguez, ülkenin en seçkin ve önemli eğitim kurumu oalrak görülen San Julian eğitim merkezine çocuklarının kaydını yaptıramadı.

Cristiano Ronaldo'ya ülkesinde şok! Şöhretinin bedelini çocuklarıyla ödedi

SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Çocukların okula kaydının reddedilme sebebi olarak diğer öğrencilerin korunma isteği olduğu aktarıldı. Bazı ebeveynlerin, çocuklarının mahremiyeti konusunda endişeleri olduğu belirtildi.

VELİLER ENDİŞELİ

Mertens velilerin endişeli olduğunun altını çizerek, "Okulun sürekli bir haber kaynağı olmasını istemiyorlar ve çiftin çocuklarının varlığının okulun dinamiğini değiştireceğinden endişeliler." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'ya ülkesinde şok! Şöhretinin bedelini çocuklarıyla ödedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Fatma Öztürk:
    ne kadar hassas bir ülke, bizde olsa özel okullar sırf reklam için ücretsiz kaydeder, üste para da verir 17 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    haklilar 2 0 Yanıtla
  • Osman Sezer:
    Okuyupta napcaklar o kadar mal varlığı içinde memurmu olcaklar ?? 1 0 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    sanki esaretin bedeli filmindeki karakterler gibi haber başlığı yapılmış burada normal olmayan bir şey yok Portekiz normal bir ülke çünkü 0 0 Yanıtla
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