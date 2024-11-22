Cristiano Ronaldo\'yu kahreden haber

Spor

Trump\'ın en çok güvendiği isim yarıştan çekildi

Futbol kariyerini Suudi Pro Lig kulübü Al Nassr'da sürdüren dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya dayısından kötü haber geldi.

ARABA ÇARPTI

Jornal da Madeira'nın haberine göre Cristiano Ronaldo'nun dayısı Jorge Viveiros'a, Jersey adasının başkenti Saint Helier'de bir araba çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri Viveiros'a yardım etti ve Viveiros hastaneye kaldırıldı. Al-Nassr yıldızının dayısı hastanede bir süre müşahede altında tutulduktan sonra aynı gün taburcu edildi ve evine dönmesine izin verildi.