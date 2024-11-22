Cristiano Ronaldo'yu kahreden haber - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo'yu kahreden haber

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Suudi Pro Lig kulübü Al Nassr'da futbol kariyerini sürdüren Cristiano Ronaldo'ya dayısından kötü haber geldi. Yıldız futbolcunun dayısı Jorge Viveiros'a, Jersey adasının başkenti Saint Helier'de bir araba çarptı. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri Viveiros'a yardım etti ve Viveiros hastaneye kaldırıldı. Al-Nassr yıldızının dayısı hastanede bir süre müşahede altında tutulduktan sonra aynı gün taburcu edildi ve evine dönmesine izin verildi.

22.11.2024 13:44
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Futbol kariyerini Suudi Pro Lig kulübü Al Nassr'da sürdüren dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya dayısından kötü haber geldi.

ARABA ÇARPTI

Jornal da Madeira'nın haberine göre Cristiano Ronaldo'nun dayısı Jorge Viveiros'a, Jersey adasının başkenti Saint Helier'de bir araba çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri Viveiros'a yardım etti ve Viveiros hastaneye kaldırıldı. Al-Nassr yıldızının dayısı hastanede bir süre müşahede altında tutulduktan sonra aynı gün taburcu edildi ve evine dönmesine izin verildi.

Cristiano Ronaldo\'yu kahreden haber

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Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'yu kahreden haber - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Cakma Car:
    lqn niye dayısı ölmüş gibi verdiniz haberi 14 0 Yanıtla
  • Burak Karacan:
    Sonuna kadar okuyup, öldü zannettim .. 0 0 Yanıtla
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