Cudi Dağı'nda artık silah yerine raket sesleri yankılanacak - Son Dakika
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Cudi Dağı'nda artık silah yerine raket sesleri yankılanacak

12.05.2022 10:21
Cudi Dağı'nda artık silah yerine raket sesleri yankılanacak

Şırnak'ta, 16-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Uluslararası Cudicup Tenis Turnuvası düzenlenecek.

Şırnak'ta, 16-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Uluslararası Cudicup Tenis Turnuvası düzenlenecek.

Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde bulunan, Cudi Dağı manzaralı 2'si kapalı, 4'ü açık, 6 tenis kortunda hazırlıklar tamamlandı. Şırnak'ta huzur ve güven ortamı meyvelerini vermeye devam ediyor. Son zamanlarda Şırnak'ta yapılan beş ulusal organizasyonun ardından kentte bu kez de Şırnak Uluslararası Cudicup Tenis Turnuvası yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi ve Türkiye Tenis Federasyonu işbirliğiyle düzenlenecek olan ve 10 ülkeden 100'e yakın sporcunun katılacağı Uluslararası Cudicup Tenis Turnuvası 7 gün sürecek.

Hazırlık çalışmalarını yerinde inceleyen Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Şırnak'ta ulusal Cudicup Tenis Turnuvası'nı yapmıştık. Bu yıl da uluslararası Cudicup Tenis Turnuvası'nın ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. 16- 22 Mayıs tarihleri arasında Şırnak Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan tesislerimizde 10 ülkeden 100 sporcuyu ağırlayacağız. Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanımız kamuoyuna açıklamalarda bulunmuştu. Bu organizasyonları elbette başta Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himaye ve destekleriyle gerçekleştiriyoruz. İlimizde de valilik olarak genel koordinasyonu ve desteği sağlamak suretiyle Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi, Türkiye Tenis Federasyonu işbirliğiyle ve bu sene ilk defa ilimizde uluslararası bir organizasyon olması hasebiyle de belli sponsor desteği almak suretiyle de Spor Toto başta olmak üzere bu organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz" dedi.

Vali Pehlivan, hummalı bir hazırlık içinde olduklarını belirterek, "Özellikle yurt dışından gelecek misafirlerimiz seyahatlerine başladılar. Yarından itibaren ilimizde olacaklar. Türkiye Tenis Federasyonu yetkileri de gelip hem bu sahalarla tespitlerini hem de organizasyonlarla ilgili son kontrolleri gerçekleştirecekler. 16 Mayıs Pazartesi günü turnuva başlayacak. Organizasyonun ilimize alınmasıyla hummalı bir çalışma başlattık. Uluslararası bir organizasyon yapabilmek için belli sayıda kortlarınız olması gerekiyor. En az 6 kort olması gerekiyor. Bunlardan ikisi kapalı olması gerekiyor. Bütün kortlarımız hazır. Şu anda son rötuşlar yapılıyor. Turnuva bir hafta boyunca devam edecek. 16- 22 Mayıs aynı zamanda gençlik haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma gençlik ve spor bayramına da tekabül ediyor. Bunla hareketle biz bu haftayı Gençlik Festivali olarak da planladık. Gündüz müsabakalar oynanacak, akşam da konserler, sanatsal faaliyetler ve kültürel faaliyetler olacak. Burası adeta bir şenlik meydanı olacak. Bir panayır meydanı olacak. Bakanımızın dediği gibi Cudi'de artık raket sesleri yükselecek. Geçen sene ulusal olarak ses getirmişti, bu sene uluslararası olması hasebiyle ayrı bir önem ve değer ifade ediyor. İlk niteliği taşıyan bu etkinlikleri yaptıkça inanıyoruz ki gelecekte spor alanında ve kültürel etkinlik faaliyetlerde artarak devam edecektir. Şuan Cudi Dağı eteklerindeyiz ve turnuvanın ismi de Cudi Cup ve adete marka haline geliyor. 16-22 Mayıs tarihleri arasında Şırnak'ta randevumuz var diyorum, herkesi Şırnak'ta buluşmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

Cudi Dağı'nda artık silah yerine raket sesleri yankılanacak
Cudi Dağı'nda artık silah yerine raket sesleri yankılanacak
Cudi Dağı'nda artık silah yerine raket sesleri yankılanacak
Cudi Dağı'nda artık silah yerine raket sesleri yankılanacak
Cudi Dağı'nda artık silah yerine raket sesleri yankılanacak
Cudi Dağı'nda artık silah yerine raket sesleri yankılanacak
Cudi Dağı'nda artık silah yerine raket sesleri yankılanacak

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Cudi Dağı, Şırnak, Mayıs, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cudi Dağı'nda artık silah yerine raket sesleri yankılanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cudi Dağı'nda artık silah yerine raket sesleri yankılanacak - Son Dakika
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