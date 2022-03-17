Çukurca'da voleybol ve masa tenisi turnuvası sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çukurca'da voleybol ve masa tenisi turnuvası sona erdi

17.03.2022 09:09
Çukurca'da voleybol ve masa tenisi turnuvası sona erdi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen voleybol ve masa tenisi turnuvası sona erdi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen voleybol ve masa tenisi turnuvası sona erdi.

Çukurca Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen voleybol ve masa tenisi turnuvası yoğun ilgi gördü. Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Çukurca Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa bir kış turnuvası düzenlediklerini belirterek, "İlçede bulunan genç nüfus ve kurumlarımızda çalışan memurlar da oldukça yoğun bir ilgi gösterdi. Ortaklaşa düzenlediğimiz voleybol müsabakasında 24 takım, masa tenisinde ise 56 sporcu katılım sağlayarak centilmence yarıştılar" dedi.

Çukurca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörü Ayad Demir de, kaymakamlık ve müdürlükleri tarafından yapılan voleybol ve masa tenisi turnuvalarına ilgi ve katılımın yoğun olduğunu ifade ederek, "Masa tenisine 56 kişi, voleybol turnuvalarına ise 24 takım mücadele etti. Yaklaşık 50 gün süren bir turnuva oldu. Voleybol turnuvasında Çukurca Özel Harekat Takımı birinci olurken, masa tenisinde ise Mehmet Turan isimli sporcu 54 kişi arasında birinci geldi" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Çukurca'da voleybol ve masa tenisi turnuvası sona erdi
Çukurca'da voleybol ve masa tenisi turnuvası sona erdi
Çukurca'da voleybol ve masa tenisi turnuvası sona erdi
Çukurca'da voleybol ve masa tenisi turnuvası sona erdi
Çukurca'da voleybol ve masa tenisi turnuvası sona erdi
Çukurca'da voleybol ve masa tenisi turnuvası sona erdi

YORUMLAR
500
Çukurca'da kurumlar arası spor müsabakaları tamamlandı Çukurca'da kurumlar arası spor müsabakaları tamamlandı Çukurca'da 'Atletizmi Geliştirme Projesi' kapsamında seçmeler yapıldı Çukurca'da 'Atletizmi Geliştirme Projesi' kapsamında seçmeler yapıldı

voleybol, Hisarcık, Hakkari, Çukurca, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çukurca'da voleybol ve masa tenisi turnuvası sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
21:24 Melitopol Belediye Başkanı Fedorov, 9 Rus askerine karşılık serbest bırakıldı
09:08 Kuruluş Osman'da dün akşam neler yaşandı? Selçuklu Sultanı, Kayı Obasına geldi
09:05 Son Nefesime Kadar son bölümde neler oldu? Mihri, Melisa'ya verdiği sözü yerine getirmiştir
09:00 Oğlum dizisi dün akşam ekranlara geldi! Yeni bölümde Efe serbest bırakıldı
09:00 Sadakatsiz 'de dün neler oldu? Derin, Asya kaldığı için çılgına döndü
06:26 Mehmet Öz, senatör seçilirse Türk vatandaşlığından ayrılacak: Şimdiye kadar Alzheimerlı annesi için kalıyormuş
08:49 Modacı Pınar Kerimoğlu yeni yaşını sevdikleriyle kutladı! Parti ünlü akınına uğradı
08:46 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:45 Küçük Rus çocuklardan orduya destek fotoğrafı: Halkımızdan vazgeçmeyiz
08:26 17 yaşındaki genç orta refüje çarparak durabildi! Ardından bıraktığı not hüzünlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 09:16:44. #1.12#
SON DAKİKA: Çukurca'da voleybol ve masa tenisi turnuvası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement