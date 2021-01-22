Çukurova Basketbol, Ankara deplasmanına hazır - Son Dakika

Çukurova Basketbol, Ankara deplasmanına hazır

Çukurova Basketbol, Ankara deplasmanına hazır
Son Güncelleme: 22.01.2021 17:27

Mersin'i, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, ligin 18'inci haftasında pazar günü Ankara'da oynayacağı Çankaya Üniversitesi maçının hazırlıklarını tamamlayıp, maç saatini beklemeye başladı.

Mersin'i, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, ligin 18'inci haftasında pazar günü Ankara'da oynayacağı Çankaya Üniversitesi maçının hazırlıklarını tamamlayıp, maç saatini beklemeye başladı. Başantrenör Olcay Orak gözetimindeki son antrenmanda yenileme odaklı bir çalışma gerçekleştiren turuncu-mavili ekipte morallerin yüksek olduğu gözlendi.

Müsabaka öncesi takımın son durumunu değerlendirerek maça ilişkin görüşlerini dile getiren başantrenör Olcay Orak, "Şevval'in ayağında ufak bir sıkıntı var. Oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacak. Bu haftayı iyi geçirdik, sporcularımız çok iyi çalıştı. Play-Off'a kalmak ve sıralama açısından çok değerli bir maç. Kazandığımız zaman büyük ihtimalle ilk 8'e kalmayı neredeyse garantileyecekmişiz gibi gözüküyor. Çankaya ligin önemli ekiplerinden biri. 4 Amerikalı aynı anda oynayabiliyor. Biz de Türkiye liginin en dirençli, en enerjik, mağlubiyeti kolay kolay kabul etmeyen takımıyız. Kazanırsak bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Umarım herşey yolunda gider ve bu maçı kazanırız" dedi.

Kentin üst düzey liglerdeki tek takımı olan ÇBK, pazar günü saat 14.00'te Ankara Spor Salonu'nda Çankaya Üniversitesi'nin konuğu olacak.

Kaynak: DHA

Çukurova Basketbol, Çankaya, Ankara, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çukurova Basketbol, Ankara deplasmanına hazır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çukurova Basketbol, Ankara deplasmanına hazır - Son Dakika
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