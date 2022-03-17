Çukurova Basketbol, Avrupa'da yarı finalde - Son Dakika
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Çukurova Basketbol, Avrupa'da yarı finalde

17.03.2022 21:07
Çukurova Basketbol, Avrupa'da yarı finalde

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 turunun ikinci maçında Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, Fransa temsilcisi LDLC Asvel'i 82-68 yendi.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 turunun ikinci maçında Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, Fransa temsilcisi LDLC Asvel'i 82-68 yendi. Bu skorla 2 maçı da kazanmayı başaran Mersin ekibi, adını yarı finale yazdırdı.

Servet Tazegül Spor Salonunda oynanan maça iyi başlayan Çukurova Basketbol, ilk periyodu 30-13 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, devreye 50-24 önde girdi. Üçüncü periyotta da iyi oynayan ve aradaki farkı açan Çukurova ekibi, bu periyodu 72-42 galip kapadı. Son periyot karşılıklı sayılarla geçerken, Mersin ekibi maçı 82-68 kazandı. Bu sonuçla Mersin ekibi, 2 maçı da kazanarak çeyrek finale kaldı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Alfred Jovovic, Suzana Vujicic, Ofer Manheim

Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi: Shavonte Zellous 8, Temi Fagbenle 16, Tiffany Hayes 18, Yvonne Turner 7, Dewanna Bonner 17, Esra Ural Topuz 2, Jasmine Thomas 14

LDLC Asvel: Juste Jocyte 2, Ingrid Tangueray 6, Aleksandra Chartereua 13, Alexia Chartereau 4, Julie Allemand 3, Marine Johannes 8, Marieme Bediane 10, Cassidie Cierra Burdick 8, Kayla Alexander 5, Sara Chevaugeon 9

1. Periyot: 30-13 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi)

Devre: 50-24 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi)

3. Periyot: 72-42 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi) - MERSİN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çukurova Basketbol, Avrupa'da yarı finalde - Son Dakika


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