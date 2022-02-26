Çukurova İkili Briç Şampiyonası Hatay'da başladı - Son Dakika

Türkiye Briç Federasyonu tarafından Hatay'da düzenlenen Çukurova İkili Briç Şampiyonası başladı.

Merkez Antakya ilçesindeki bir otelde organize edilen şampiyonada, Türkiye'nin çeşitli illerinden 204 kişi mücadele ediyor.

Federasyon başkanı Yasemin Merçil, AA muhabirine, bu yıl Hatay'da yaptıkları şampiyonaya yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

İki gün sürecek şampiyonada, farklı yaş gruplarında 4 kategoride yarışmaların gerçekleştirileceğini aktaran Merçil, "102 çift olmak üzere toplam 204 sporcu mücadele ediyor. Tüm kategorilerde mücadele eden sporcularımız aldıkları puanlara göre ödüllendirilecek. Yarın ödül törenimiz olacak. Katılımlılarından dolayı herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Şampiyonanın açılışında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve davetliler de yer aldı.