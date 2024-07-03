Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Millilerimize tebrik mesajı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Millilerimize tebrik mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımızı tebrik etti. Erdoğan, ''Bizim Çocuklar'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum.'' dedi. Öte yandan diğer siyasi liderlerden de A Milli Futbol Takımımıza tebrik mesajı geldi.

03.07.2024 00:09  Güncelleme: 00:39
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımız için tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bizim Çocuklar'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Millilerimize tebrik mesajı

"MİLLİLERİMİZE ÇEYREK FİNALDE HOLLANDA KARŞISINDA BAŞARILAR DİLİYORUM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek, çeyrek finale yükselmeyi başaran A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyor, millilerimize çeyrek finalde Hollanda karşısında başarılar diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Millilerimize tebrik mesajı

"SAĞ OLUN, VAR OLUN"

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu da, "Sahada verdikleri mücadeleyle ve duvar gibi savunmasıyla bugün Avrupa Futbol Şampiyonası'nda âdeta tarih yazan ve Avusturya'yı 2-1'lik bir skorla mağlup eden A Millî Futbol Takımımızın her bir futbolcusunu ayrı ayrı tebrik ediyorum. Çeyrek finalde Hollanda'yla yapacağımız karşılaşmada başarılar diliyorum. Sizlerle bir kere daha gurur duyduk! Sağ olun, var olun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Millilerimize tebrik mesajı

"YÜREKLERİNİ ORTAYA KOYDULAR, ADIMIZI ÇEYREK FİNALE YAZDILAR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "O kupalar sana feda, al gel de buralar bayram olsun. Yüreklerini ortaya koydular, adımızı çeyrek finale yazdılar, harikasınız." notunu düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Millilerimize tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan A Millilerimize tebrik mesajı

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Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Millilerimize tebrik mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Atilla Avan: Tebrikler Türkiyem tebriklet milli takım helal olsun size sizinle gurur duyuyorum 23 1 Yanıtla
    Ramazan Gündoğan: Türkiyeli cumhurbaşkanımıza kutlama için teşekkürler. Turkiyelice yazıyorum. 0 2
  • Beşiktaş 1903: Görende milli sanacak 12 4 Yanıtla
  • Haydar Vurgun: Suriye milli takimini tebrik wt 10 3 Yanıtla

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