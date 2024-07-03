Arda Güler'i öve öve bitiremedi! Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu - Son Dakika
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Spor

Arda Güler'i öve öve bitiremedi! Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu

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A Milli Futbol Takımımızın Avusturya'yı 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Vincenzo Montella, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz'ı tebrik etti. Arda Güler'i öve öve bitiremeyen Erdoğan, "İki korner de muhteşemdi. Adeta Merih'e al da at dedin. Merih de gerçekten kornerlerin hakkını verdi, aldı attı. Seni gözlerinden öpüyorum" dedi.

03.07.2024 11:55
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın ev sahipliğinde yapılan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlı oyuncular Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz ile konuştu.

İlk olarak Montella ile görüşen ve İtalyanca teşekkür ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelemiyorum çünkü birçok burada devlet işleri var. Ama adım adım takip ediyorum. Bugün de bütün heyecanımla yanınızdaydım. Bütün gönlümle sizleri kucaklıyorum" ifadelerini kullandı. Montella ise Cumhurbaşkanı'nın desteği için "Bu konuda eminim, teşekkürler" dedi.

ARDA VE BARIŞ ALPER'İ KUTLDI

Arda Güler'i performansı için kutlayan Erdoğan, "İki korner de muhteşemdi. Adeta Merih'e al da at dedin. Merih de gerçekten kornerlerin hakkını verdi, aldı attı. Seni gözlerinden öpüyorum" diye konuştu. Barış Alper Yılmaz'la da görüşen Erdoğan, "Hemşehrim olarak senden ayrıca gol bekledim. Golü atsaydın çok daha muhteşem olacaktı." dedi. Milli futbolcu da "İnşallah bir dahaki maçta atarım Sayın Cumhurbaşkanım" yanıtını verdi.

Arda Güler\'i öve öve bitiremedi! Erdoğan\'dan Bizim Çocuklar\'a tebrik telefonu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanı, A Milli Futbol Takımı, Recep Tayyip Erdoğan, Barış Alper Yılmaz, Vincenzo Montella, Mehmet Büyükekşi, Osman Aşkın Bak, Arda Güler, Avusturya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'i öve öve bitiremedi! Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Fatih Aydın: Gurur duyduk hepsiyle. Mert de iyiydi. İnşallah daha büyük zaferlere 16 1 Yanıtla
  • Aydın Zeyrek: Hepsi canla başla oynadı Vatanımızı ve milletimizi coşturdular Allah'ta onları costursun, güzel günleri uzun ömürleri olsun insallah 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Arda Güler'i öve öve bitiremedi! Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu - Son Dakika
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