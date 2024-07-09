Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ''En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler'i nereye konumlandırırsınız?'' sorusuna bomba yanıt - Son Dakika
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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ''En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler'i nereye konumlandırırsınız?'' sorusuna bomba yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan, \'\'En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler\'i nereye konumlandırırsınız?\'\' sorusuna bomba yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk futbolunun yeni gözbebeği Arda Güler hakkında konuştu. Erdoğan, ''Gelmiş geçmiş en yetenekli Türk futbolcular içinde Arda'yı nereye konumlandırırsınız?'' sorusuna ''Arda, hepsinden farklı'' yanıtını verdi.

09.07.2024 10:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Hollanda ile oynadığı maçı tribünden izledikten sonra Cumhurbaşkanlığı uçağında basın mensuplarıyla sohbet etti.

"ALLAH VERGİSİ BİR YETENEĞE SAHİP"

Turnuvaya damga vuran genç yıldızımız Arda Güler hakkındaki görüşlerini aktaran Erdoğan, Arda'nın "Allah vergisi" bir yeteneğe sahip olduğunun söyledi. Erdoğan, "Biraz sabretmek ve Arda'ya fırsat vermek gerekiyor. Mesela bugün 90 dakika oynadı. Top dağıtımları filan iyiydi. Hele hele duran toplarda, geriye attığı kornerlerde Arda müthişti. Herkes bu kadar kabiliyetli değil. Şımarmadan, kararlı ve istikrarlı bir şekilde yola devam ederse Arda'dan Türkiye çok istifade eder. Şu anda bulunduğu Real Madrid takımı da çok istifade eder" dedi.

"ARDA HEPSİNDEN FARKLI"

Arda'nın şu an için tek eksiğinin hava topları olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelmiş geçmiş en yetenekli Türk futbolcular içinde Arda'yı nereye konumlandırırsınız? Mesela Yusuf Tunaoğlu ve Sergen Yalçın gibi..." sorusuna, "Arda, hepsinden farklı" yanıtını verdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ''En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler'i nereye konumlandırırsınız?'' sorusuna bomba yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • menderes yalçın: ülkenin onca sorunu varken derdimiz ardaydı ya şimdi 9 14 Yanıtla
  • Serkan Beyhan: ARDA ÇOK GÜZEL BİR İNSAN HER ŞEYDEN ÖNCE. ÖRNEK BİR İNSAN OLMAYA ÇALIŞIYOR. BRAVO BE ÇOCUK. 21 0 Yanıtla
  • Murat: Arda yavrum kendini sakın bozma.!! valla sen bozulursan düzeltmesi 30 yıl sürer 7 0 Yanıtla
  • Cabbar Komman: çok bombaydı gerçekten okurken ulan ben bu haberi iyi ki kaçırmadım diye kutlama yapıyorum su an. bütün ailecek şaşkınız 1 1 Yanıtla
  • Muharrem Tulumce: Ekonomimiz ne olacak gündem yaratmayın miletimiz refaha nasıl gelecegini onu düşünüyor onu ne güzle ve nasıl görüyor ve alternatiflerini cumhurbaşkanımız halka açıklasın mileti ve şaşı beni ilgilendiriyor 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ''En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler'i nereye konumlandırırsınız?'' sorusuna bomba yanıt - Son Dakika
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