Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa tebriği
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Fenerbahçe\'ye Süper Kupa tebriği
10.01.2026 21:08
Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek Süper Kupa'yı kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli kulübü ve camiayı tebrik etti.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçe'ye bir tebrik de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli camiayı kutladı.

SÜPER KUPA'DA ŞAMPİYON FENERBAHÇE

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'nin Süper Kupa şampiyonluğunun ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa tebriği

