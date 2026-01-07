Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'na büyük jest - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'na büyük jest

07.01.2026 20:56
TFF Kadınlar 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı 27 Ağustos 2025'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari şehrinin Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'na otobüs armağan etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkari şehrinin Yüksekova spor Kadın Futbol Takımı'na otobüs armağan etti.

TESİSLERDE TÖREN DÜZENLENDİ

Kulüp yöneticileri tarafından teslim alınan otobüs için spor tesislerinin bahçesinde tören düzenlendi. Kurbanların kesildiği, duaların edildiği törende sporcular, Kaymakam Mustafa Akın ve katılımcılarla halay çekerek mutluluklarını paylaştı.

'HALKIMIZLA KUTLAYACAĞIZ'

Kaymakam Akın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "İnşallah güzel şampiyonlukları bu otobüs sayesinde halkımızla kutlayacağız. Bu başarıları heyecanla bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

'KENDİLERİ SAYESİNDE OTOBÜSÜMÜZ OLDU'

Takımın yardımcı antrenörü Kübra Şen ise "Takımımız için önemli bir kazanım olan yeni otobüsümüzün açılışı vesilesiyle toplanmış bulunuyoruz. Bizim en kıymetli destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Kendileri sayesinde bir takım otobüsümüz oldu. Çok mutluyuz." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE KABUL ETMİŞTİ

Konuşmaların ardından katılımcılar ve sporcular takım otobüsüyle şehir turu attı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Kadınlar 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı 27 Ağustos 2025'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti.

