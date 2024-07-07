Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella\'ya sahip çıktı

Spor

A Milli Takım'ın Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak EURO 2024'e veda ettiği karşılaşmayı statta izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda dönüş yolunda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi. Eleştiri oklarının hedefindeki İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella için de konuşan Erdoğan " "Neymiş? Değişiklikleri zamanında yapmamış. Yok artık bırak da yani onu da o yapsın. Yok 60'ıncı dakikada olması lazım işte, niye 60'ıncı dakikada olmamış? O kendini zaten ispatlamış bir isim" dedi.

"MONTELLA GÖREVİNİN BAŞINDA OLURSA İŞİMİZ DAHA KOLAY OLUR"

Mağlubiyetin ardından oyuncu değişikliklerini geç yaptığı ve oyuna müdahaleler konusunda yetersiz olduğu gerekçesiyle tepki gösterilen Montella'ya sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hepsi de sahada işin hakkını verdi. Hepsinin de gözlerinden öpüyorum. İşte bu deneyimleri 2032'ye yansıtacağız. Orada da İtalyanlarla dayanışmamız çok çok önemli. Zaten İtalyanlarla beraber bu işi üstlenmek biraz altyapı sebebiyle, tesisler sebebiyle oldu. O zaman Montella İtalyan olarak yine görevinin başında olursa işimiz herhalde daha kolay olur.

"O KENDİNİ ZATEN İSPATLAMIŞ BİR İSİM"

Her teknik direktörün savunulan yanı olur. Hatasız insan olmayacağı gibi tabii ki hatasız teknik direktör de olmaz. Basketbolda, voleybolda da koçlar var, onlarda da durum aynı. Montella bir defa kendini zaten ispatlamış bir insan. Şimdi bugün hemen saldırmaya başlamışlar. Neymiş? Değişiklikleri zamanında yapmamış. Yok artık bırak da yani onu da o yapsın. Yok 60'ıncı dakikada olması lazım işte, niye 60'ıncı dakikada olmamış? Ya bunlar söylüyorlar. Yani ben işin bu yanında değilim. O kendini zaten ispatlamış bir isim. Dolayısıyla da elinden geleni ortaya koymaya çalışıyor, yapıyor.

"TÜRKİYE İLK BEŞTE DENİLİYORSA DEMEK Kİ BİR YERE VARMIŞ"

Galip geldiği zaman takım Montella iyi, mağlubiyet olduğu zaman kötü. Bunlar şık şeyler değil. Hele hele bir Cumhurbaşkanı olarak bana hiç yakışmaz. Biz sadece "elinden geleni yaptı" dedik. Şimdi bundan sonra ne konuşuluyor? Türkiye ilk beşte deniliyorsa demek ki bir yere varmış" dedi.