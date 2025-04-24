Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan UEFA\'nın temsilcilik açılışında iddialı sözler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA arasındaki koordinasyonun hızlanmasının amaçlandığı UEFA İstanbul Temsilciliği, TFF Levent Kasrı binasında faaliyete geçti.

ERDOĞAN'DAN İDDİALI SÖZLER

Son yıllarda birçok uluslararası organizasyonun ev sahipliğini üstlenen İstanbul, Londra ve Brüksel'den sonra UEFA temsilciliğinin açıldığı üçüncü şehir oldu. Açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"UEFA'nın İstanbul temsilciliğinin açılışı vesilesiyle sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Temsilciliğin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Bir spor ve futbol şehri olan İstanbul'a hoş geldiniz. Aleksander Ceferin şahsında tüm UEFA yönetimine, Türkiye Futbol Federasyonumuza ve elbette Gençlik ve Spor Bakanlığımıza emekleri için teşekkür ediyorum.

2005'te Şampiyonlar Ligi finaline, 2009'da UEFA finaline, 2013'te FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na, 2019'da ise UEFA Süper Kupa finaline başarıyla ev sahipliği yaptık. Takımlarımız her sene UEFA organizasyonlarında boy gösteriyor. A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadı. Oynadığı futbolla futbolseverlerin gönlünü fethetti. A Milli Takım, Uluslar Ligi A Ligi'nde yer alma hak etti. 2026 Avrupa Ligi ve 2027 Konferans Ligi finallerine ev sahipliği yapacağız. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı ise İtalya ile birlikte ülkemizde düzenleyeceğiz.

Futbolda çoğu ömrünü tamamlayan stadyumları yıkıp yerlerine yeni tesisler inşa ettik. Türkiye genelindeki stadyumlardan 38'i hizmete girdi, 4 tanesinin yapımı ve 4 tanesinin proje ve ihale çalışmaları devam ediyor. Sporu etkileyen altyapı eksikliklerimizi de tamamladık.

"HER TÜRLÜ SPOR ETKİNLİĞİNİN ALTINDAN KALKARIZ"

Ülkemizde sporun hak ettiği seviyeye gelmesi ve Türkiye'nin altyapısının dünya standartlarına ulaşması için seferberlik ruhuyla çalıştık. UEFA, İstanbul temsilciliğinin açılmasıyla bu çalışmaları bir üst seviyeye taşıyoruz. UEFA, Londra ve Brüksel'den sonra İstanbul'da temsilcilik açıyor. UEFA ile daha fazla iletişim kuracak ve birlikte ortak projelere imza atacağız. Temsilcilik aynı zamanda bölge federasyonlar ile daha hızlı iletişim kurmasını sağlayacak.

Dün meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ile yaptığımız toplantıda en güncel bilgileri aldık ve gerekli talimatları verdik. Can kaybının olmaması en büyük teselli kaynağımızdır. Devlet olarak çalışıyoruz. Önümüzdeki kabine toplantısında konuyu değerlendirecek ve açıklamaları yapacağız. Bugün sadece şunu önemle söylemek isterim, deprem gibi hepimizi etkileyen konuların, günlük siyasete alet edilmesini tasvip etmiyoruz. Böyle hassas zamanlarda hiç kimseyle tartışmaya girmek istemiyoruz. Bugünler siyaset yapma değil, milletçe bir ve beraber olma ve kardeşliğimizi hatırlama günleridir.

UEFA'nın İstanbul temsilciliğinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen başkan ve bakanlarımızı tebrik ediyorum. Sevincimizi paylaşan misafirlerimize kalpten teşekkür ediyorum"