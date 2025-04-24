Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'nın temsilcilik açılışında iddialı sözler - Son Dakika
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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'nın temsilcilik açılışında iddialı sözler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Levent'te UEFA İstanbul Temsilciliği açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye sahibiz. İddialı konuşmamızın arkasında ülkemize kazandırdığımız projeler var'' dedi.

24.04.2025 12:58  Güncelleme: 13:13
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA arasındaki koordinasyonun hızlanmasının amaçlandığı UEFA İstanbul Temsilciliği, TFF Levent Kasrı binasında faaliyete geçti.

ERDOĞAN'DAN İDDİALI SÖZLER

Son yıllarda birçok uluslararası organizasyonun ev sahipliğini üstlenen İstanbul, Londra ve Brüksel'den sonra UEFA temsilciliğinin açıldığı üçüncü şehir oldu. Açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"UEFA'nın İstanbul temsilciliğinin açılışı vesilesiyle sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Temsilciliğin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Bir spor ve futbol şehri olan İstanbul'a hoş geldiniz. Aleksander Ceferin şahsında tüm UEFA yönetimine, Türkiye Futbol Federasyonumuza ve elbette Gençlik ve Spor Bakanlığımıza emekleri için teşekkür ediyorum.

2005'te Şampiyonlar Ligi finaline, 2009'da UEFA finaline, 2013'te FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na, 2019'da ise UEFA Süper Kupa finaline başarıyla ev sahipliği yaptık. Takımlarımız her sene UEFA organizasyonlarında boy gösteriyor. A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadı. Oynadığı futbolla futbolseverlerin gönlünü fethetti. A Milli Takım, Uluslar Ligi A Ligi'nde yer alma hak etti. 2026 Avrupa Ligi ve 2027 Konferans Ligi finallerine ev sahipliği yapacağız. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı ise İtalya ile birlikte ülkemizde düzenleyeceğiz.

Futbolda çoğu ömrünü tamamlayan stadyumları yıkıp yerlerine yeni tesisler inşa ettik. Türkiye genelindeki stadyumlardan 38'i hizmete girdi, 4 tanesinin yapımı ve 4 tanesinin proje ve ihale çalışmaları devam ediyor. Sporu etkileyen altyapı eksikliklerimizi de tamamladık.

"HER TÜRLÜ SPOR ETKİNLİĞİNİN ALTINDAN KALKARIZ"

Ülkemizde sporun hak ettiği seviyeye gelmesi ve Türkiye'nin altyapısının dünya standartlarına ulaşması için seferberlik ruhuyla çalıştık. UEFA, İstanbul temsilciliğinin açılmasıyla bu çalışmaları bir üst seviyeye taşıyoruz. UEFA, Londra ve Brüksel'den sonra İstanbul'da temsilcilik açıyor. UEFA ile daha fazla iletişim kuracak ve birlikte ortak projelere imza atacağız. Temsilcilik aynı zamanda bölge federasyonlar ile daha hızlı iletişim kurmasını sağlayacak.

Dün meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ile yaptığımız toplantıda en güncel bilgileri aldık ve gerekli talimatları verdik. Can kaybının olmaması en büyük teselli kaynağımızdır. Devlet olarak çalışıyoruz. Önümüzdeki kabine toplantısında konuyu değerlendirecek ve açıklamaları yapacağız. Bugün sadece şunu önemle söylemek isterim, deprem gibi hepimizi etkileyen konuların, günlük siyasete alet edilmesini tasvip etmiyoruz. Böyle hassas zamanlarda hiç kimseyle tartışmaya girmek istemiyoruz. Bugünler siyaset yapma değil, milletçe bir ve beraber olma ve kardeşliğimizi hatırlama günleridir.

UEFA'nın İstanbul temsilciliğinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen başkan ve bakanlarımızı tebrik ediyorum. Sevincimizi paylaşan misafirlerimize kalpten teşekkür ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan UEFA\'nın temsilcilik açılışında iddialı sözler
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Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'nın temsilcilik açılışında iddialı sözler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat ÇAMUR:
    DÖRT TANE SOKA HAYVANLARININ HAKKINDAN GELEMEMİŞ SİN SOKAK KÖPEKLERİ VATANDAŞA ÇOCUKLARA RAHAT VERMİYOR İKİ AYAKLI KÖPEK MAFYA BOZUNTULARI MAHALLEDE CİRİT ATIYOR BİRDE ÇIKMIŞ SPOR ETKİNLİKLERİNİN ALTINDAN KALKACAKMIŞ BİR DUR ARTIK SEN ŞU EKONOMİNİN BİR HAKKINDAN GEL İLK İŞ BU. 3 0 Yanıtla
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