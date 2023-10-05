Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elleri cebinde yolcu etmişti! Ali Koç ilk kez konuştu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elleri cebinde yolcu etmişti! Ali Koç ilk kez konuştu

Son Güncelleme: 05.10.2023 09:53

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında elleri cebinde görüntü vermesi tartışma yaratmıştı. Günler sonra konu hakkında konuşan Koç, ''Anlık bir olay. Biz devleti yönetenlere nasıl saygı gösterileceğini bilen insanlarız. Hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hem de bu ülkenin cumhurbaşkanına bile bile saygısızlık yapmam.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leros Adası'nda tekne kazası geçiren Ali ve Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etmiş; ziyaretin ardından hastaneden ayrılan Erdoğan'ı, Ali Koç'un elleri cebinde uğurlaması gündem olmuştu. Görüntüler hakkında konuşan Koç, "Anlık bir olay. Biz devleti yönetenlere nasıl saygı gösterileceğini bilen insanlarız. Hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hem de bu ülkenin cumhurbaşkanına bile bile saygısızlık yapmam. Bizde örf adetler vardır." dedi.

HASTANE ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Yunanistan'ın Leros Adasında tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'yı tedavi gördükleri hastanede ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, hastaneden ayrılırken kalabalık bir heyet yolcu etmişti. O anlarda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un elinin cebinde olduğu anlar sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elleri cebinde yolcu etmesi tartışma yaratmıştı! Ali Koç günler sonra konuştu

"BİLE BİLE SAYGISIZLIK YAPMAM"

Dün akşam bir programa katılan Koç, günler sonra söz konusu görüntüler üzerine konuştu. Anlık bir durumun geliştiğini belirten Koç, "Tamamen anlık bir olaydı. Biz devleti yönetenlere nasıl saygı gösterileceğini bilen insanlarız.Bilinçli bir şekilde ben hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hem de bu ülkenin cumhurbaşkanına bile bile saygısızlık yapmam. Bizde örf adetler vardır." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elleri cebinde yolcu etmişti! Ali Koç ilk kez konuştu - Son Dakika


Son Dakika
10:01 Kendisini eve kapatarak kimseyle konuşmadığı söylenen Harika Avcı, yıllar sonra görüntülendi
09:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elleri cebinde yolcu etmişti! Ali Koç ilk kez konuştu
09:38 Akaryakıta büyük indirim! Benzin 34 lira seviyesine geriledi
09:20 Kasımpaşa'da bir genç motosikletini çalmaya çalışan hırsızı streç filme sarıp darp etti
09:14 İç çamaşırı mı pantolon mu? Gülşen sahne kıyafetiyle yine gözleri şaşı etti
09:10 Meteoroloji tarih verip uyardı! İstanbul'da kış asıl şimdi başlayacak
08:33 Esra Erol programında tıp tarihine geçen olay! Adam, ikiz bebeklerinin sadece birinin babası çıktı
08:35 İstanbul'da büyük narkotik operasyonu! 25 ilçe didik didik edildi, 104 torbacı yakalandı
07:50 Şevket Çoruh, Korkma Ben Yanındayım dizisiyle anlaştı
05:55 Japonya'da 6.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2023 10:17:19. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elleri cebinde yolcu etmişti! Ali Koç ilk kez konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement