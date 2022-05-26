Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk vatandaşlığına geçen Larkin'e yaptığı uyarı tüm takımı kahkahaya boğdu - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk vatandaşlığına geçen Larkin'e yaptığı uyarı tüm takımı kahkahaya boğdu

26.05.2022 00:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Erdoğan, Türk vatandaşlığına geçen yıldız basketbolcu Larkin'in yaşını başantrenör Ergin Ataman'a sordu. Ataman'ın "Larkin 29 yaşında. 4-5 sene daha burada ağırlayacağız. Gitmez zaten o. Türkiye'yi çok seviyor." ifadeleri üzerine Erdoğan'ın, "İmzanı ben attım, gidersen ayıp edersin." demesi gülüşmelere sebep oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı Külliye'de ağırladı. Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı üst üste ikinci kez şampiyon olması dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Türkiye'ye yaşattıkları gurur dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Erdoğan'ın Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'e söyledikleri ise tüm takımı kahkahaya boğdu.

"İMZANI BEN ATTIM, GİDERSEN AYIP EDERSİN"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shane Larkin'in yaşını sordu. Atman'ın "Larkin 29 yaşında. 4-5 sene daha burada ağırlayacağız. Gitmez zaten o. Türkiye'yi çok seviyor." ifadeleri üzerine Erdoğan'ın, "İmzanı ben attım, gidersen ayıp edersin." demesi gülüşmelere sebep oldu.

TAKIM OYUNCULARININ İMZALADIĞI ANADOLU EFES FORMASI HEDİYE EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Anadolu Efes Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, takımın başantrenörü Ergin Ataman ile oyuncular yer aldı. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu. Anadolu Efesli yöneticiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takım oyuncularının imzaladığı basketbol topu ve Anadolu Efes forması hediye etti.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i andı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i andı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes takımını kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes takımını kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ergin Ataman, Shane Larkin, Anadolu Efes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk vatandaşlığına geçen Larkin'e yaptığı uyarı tüm takımı kahkahaya boğdu - Son Dakika


Son Dakika
00:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarına TURKEN Vakfı'ndan yalanlama geldi!
00:33 Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyali ABD'de merak uyandırdı!
00:05 Ahmet Hakan'dan, Muharrem İnce'ye ilginç soru: Botoks yaptırıyor musunuz?
00:02 Tarih yazdılar! Roma, UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon oldu
23:34 Korkunç ayrıntı! ABD'de 19 çocuğu öldüren ilkokul saldırganı neler yapacağını Facebook paylaşımlarıyla anlatmış
23:33 Tüm gözler yarın açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde bulundu
23:26 Süper Lig yolunda avantajlı başladılar! Eyüpspor, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti
23:08 Cumhurbaşkanlığı'nda kritik kripto para toplantısı! 4 ana başlıkta düzenlemeler yolda
23:07 Ebrar Karakurt "Hazır mısınız" diyerek duyurdu! Ayakkabı numarası şaşkınlık yarattı
22:43 Karar meclisten geçti! Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izni uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 00:47:10. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk vatandaşlığına geçen Larkin'e yaptığı uyarı tüm takımı kahkahaya boğdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement