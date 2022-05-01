Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor taraftarlarını kutladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor taraftarlarını kutladı

01.05.2022 00:54

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda Trabzonspor taraftarlarının şampiyonluk kutlamaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kent meydanında taraftarların önüne çıkmaları İçişleri Bakanı Soylu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı araması...

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda Trabzonspor taraftarlarının şampiyonluk kutlamaları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kent meydanında taraftarların önüne çıkmaları

İçişleri Bakanı Soylu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı araması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzonsporlu taraftarlara hitap etmesi TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarı şampiyonluğu meydanlarda kutluyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Medical Park Stadyumu'nda maçı izledikten sonra, kutlamaların yapıldığı 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada telefonla Trabzonspor taraftarlarını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor taraftarlarını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor taraftarlarını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor taraftarlarını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor taraftarlarını kutladı

YORUMLAR
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Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor, 15 Temmuz, Hürriyet, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor taraftarlarını kutladı - Son Dakika


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