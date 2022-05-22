Cumhurbaşkanı Erdoğan, VakıfBank'ı tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, VakıfBank'ı tebrik etti

22.05.2022 22:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, VakıfBank'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-1 yenerek şampiyon olan VakıfBank'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-1 yenerek şampiyon olan VakıfBank'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "2021-2022 sezonunda elde ettiği üstün başarıları Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olarak taçlandıran VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı şahsım ve milletim adına en içten dileklerimle tebrik ediyorum."


YORUMLAR
500
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek şampiyon oldu. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek şampiyon oldu. Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Wisla Krakow'u 5-2 yenerek şampiyon oldu. Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Wisla Krakow'u 5-2 yenerek şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 'Bir Gençlik Şöleni'nde konuştu: (3) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 'Bir Gençlik Şöleni'nde konuştu: (3)
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyonlar Ligi, cumhurbaşkanı, Şampiyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan, VakıfBank'ı tebrik etti - Son Dakika


Son Dakika
21:40 Safiye Soyman'dan skandal "aldatma" açıklaması: Her erkek yapar, bana hissettirmiyorsa aldatsın
21:27 Mantar toplarken kayalıklardan aşağıya düştü: Vatandaşın yardımına jandarma, AFAD, 112 ekipleri yetişti
21:25 CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, 5.kez Avrupa'nın en büyüğü oldu
21:22 Irak'ta çıkan kum fırtınası hayatı felç etmişti! Resmi tatil ilan edildi
21:00 İtalya'da şampiyon Milan! 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona erdi
20:55 Tam yaz geldi derken yeniden sıcaklıklar düşüyor, yağışlı günler geliyor! Meteoroloji'den birçok ile yağış uyarısı
20:00 Premier Lig'de nefes kesen final! Manchester City 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 yenerek şampiyon oldu
19:35 İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu albay, düzenlenen suikast sonucu öldürüldü
19:20 Futbol tarihinde görülmemiş anlar! Başkan, penaltı atılacakken sahaya girdi: Seçtiği penaltıcı golü kaçırdı
18:59 "Cinin yüzünü açtım" diyerek video çeken genç, izleyenleri hayrete düşürdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 22:22:15. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, VakıfBank'ı tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement