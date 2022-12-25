Eleştirilerin odağındaki Ronaldo'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan sahip çıktı: Filistin davasına sahip çıkan birisidir - Son Dakika
Üye Girişi

Eleştirilerin odağındaki Ronaldo'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan sahip çıktı: Filistin davasına sahip çıkan birisidir

25.12.2022 21:21
Eleştirilerin odağındaki Ronaldo'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan sahip çıktı: Filistin davasına sahip çıkan birisidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir toplantıda sorulan Messi mi Ronaldo mu sorusuna yanıt verdi. Erdoğan, kıyas yapmanın doğru olmayacağını belirterek "Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar ve Ronaldo gibi bir futbolcuya kalkıp 2. yarıda sokmak, 2. yarıda 15 dakika yarım saat sokmak onun hem psikolojisini hem bütünüyle enerjisini ne yaptı? alıp götürdü. Ronaldo Filistin davasına sahip çıkan birisidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye" programı kapsamında Erzurum'da gençlerle buluştu. Burada gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bir gencin Cristiano Ronaldo hakkında sorduğu soruya yanıt verdi.

MESSİ Mİ RONALDO MU DİYE SORDULAR

Salonda bulunan bir gencin "Önceki konuşmanızda Messi mi Ronaldo sorusuna Ronaldo demiştiniz, Arjantin maçını Katar'da izledikten sonra fikriniz değişti mi? sorusuna Erdoğan "Şimdi onları kıyaslamak biz düşmez. Tabi Ronaldo'yu harcadılar.

"RONALDO FİLİSTİN DAVASINA SAHİP ÇIKAN BİRİSİDİR"

Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar ve Ronaldo gibi bir futbolcuya kalkıp 2. yarıda sokmak, 2. yarıda 15 dakika yarım saat sokmak onun hem psikolojisini hem bütünüyle enerjisini ne yaptı? alıp götürdü. Ronaldo Filistin davasına sahip çıkan birisidir" dedi.

ÇEYREK FİNALDE VEDA ETTİ

Bir süredir performansıyla eleştirilen Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda istediği sonucu alamadı. Çeyrek finalde Fas'a 1-0 yenilen Portekiz turnuvaya veda ederken Ronaldo maç sonunda gözyaşları içinde sahayı terk etmişti.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini duyurdu: Bilgisini aldık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini duyurdu: Bilgisini aldık Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye savunma sanayisinde şöyle bir atak yaptı ve bütün dikkatler Türkiye'nin üzerine çevrildi' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye savunma sanayisinde şöyle bir atak yaptı ve bütün dikkatler Türkiye'nin üzerine çevrildi'

Recep Tayyip Erdoğan, Cristiano Ronaldo, Filistin, Katar, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eleştirilerin odağındaki Ronaldo'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan sahip çıktı: Filistin davasına sahip çıkan birisidir - Son Dakika


Son Dakika
22:57 Maçı tribünden takip eden Hadise, Galatasaraylı yıldızın çocuğunu kucağına aldığı kareyi paylaştı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg açıklaması: Yollarımızda görmeye başlayacağız
22:47 Vedat Muriqi bir kez daha yılın futbolcusu seçildi
22:25 Seren Serengil miras meselesi yüzünden bir süredir görüşmediği annesiyle barıştı
22:15 Liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'ın yıldızlarına nazar değdi! Stattan çıkış görüntüleri taraftarı kahretti
22:10 Suriyeliler sokak ortasında kılıçlarla birbirlerine girdi
21:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini duyurdu: Bilgisini aldık
21:06 İstanbulspor'u Gomis'in golleriyle deviren Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu
21:06 Dünya Kupası finali sonrası Macron'a ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası alkış tufanı koptu
20:27 37 yaşındaki Gomis tarihi performansıyla Galatasaray'ı sırtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2022 23:06:57. #1.11#
SON DAKİKA: Eleştirilerin odağındaki Ronaldo'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan sahip çıktı: Filistin davasına sahip çıkan birisidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement