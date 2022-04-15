Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Çanakkale etabını kazanan Avustralyalı sporcu, atalarının mezarını ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Çanakkale etabını kazanan Avustralyalı sporcu, atalarının mezarını ziyaret etti

15.04.2022 19:02

Dünyanın ilk ve tek kıtalar arası etaplı bisiklet yarışı olan ve bu yıl 57'ncisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 6. etabını kazanan Avustralyalı Caleb Ewan, Çanakkale'de atalarının mezarlarını ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Ewan, "Ülkelerimiz arasında artık barış var. Buraya gelmekten dolayı çok mutluyum ve çok iyi karşılandık." dedi.

Çanakkale'de 1915 yılındaki Anzak Çıkarması'nın durdurulduğu 57. Alay Şehitliği'nde sona eren Eceabat etabını kazanan ve yarıştan hemen sonra atalarının Gelibolu'da karaya çıkış yaptığı alanları gezerek mezarlara çiçek koyan Avustralyalı yıldız bisikletçi, özel açıklamalarda bulundu.

"EKSTRA MOTİVASYON OLDU"

Turdaki ikinci etabını kazanan Avustralyalı sporcu Kaden Alexander Groves ve bazı Avustralyalı bisikletçiler de etap sonrası bölgeyi ziyaret etti. Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Lucas Robson'un da eşlik ettiği ziyarette AA muhabirine konuşan Ewan, "Bir gün burayı ziyaret etme şansımın olacağını hiç tahmin etmedim. Gelibolu etabı sonrası burayı ziyaret etme şansımın olduğunu duyunca geldim. "Ewan, "(Anzaklar) bölgedeki turu kazanmak için ekstra bir motivasyon oldu. Burayı ziyaret etmekten dolayı çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Çanakkale etabını kazanan Avustralyalı sporcu, atalarının mezarını ziyaret etti

"BURAYA GELMEKTEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Kazandığı etabı Çanakkale'de hayatını kaybeden Avustralya askerlere adadığını ifade den Ewan, "Kazandığım bu turu burada hayatını kaybedenlere armağan ediyorum." dedi.Günümüzde Avustralya, Yeni Zelanda va Türkiye arasında ilişkilerin çok iyi olduğunu ifade eden Ewan, "Ülkelerimiz arasında artık barış var. Buraya gelmekten dolayı çok mutluyum ve çok iyi karşılandık." dedi. Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor. Anzaklar 1915'te Çanakkale'de, daha sonra da Orta Doğu ve Avrupa'da müttefikleri adına savaştı. Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Çanakkale etabını kazanan Avustralyalı sporcu, atalarının mezarını ziyaret etti
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Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Çanakkale etabını kazanan Avustralyalı sporcu, atalarının mezarını ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Çanakkale etabını kazanan Avustralyalı sporcu, atalarının mezarını ziyaret etti - Son Dakika
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