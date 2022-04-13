Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İzmir-Manisa etabı koşuldu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İzmir-Manisa etabı koşuldu

13.04.2022 15:52
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İzmir-Manisa etabı koşuldu

57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İzmir-Manisa etabını Eduardo Sepulveda kazandı.

57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İzmir- Manisa etabını Eduardo Sepulveda kazandı.

"Tarihe ve Doğaya Saygı" temasıyla gerçekleştirilen ve 14 ülkeden 25 takım olmak üzere toplam 161 sporcunun mücadele ettiği 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4'üncü etabı koşuldu. İzmir'in Konak ilçesinden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun verdiği startla pedal basan sporcular, Karşıyaka'dan geçerek Ulukent yönüne devam etti. Ardından Menemen'den geçen bisikletçiler, Manisa il sınırına ulaştı. Turgutlu üzerinden Kemalpaşa'ya yönelen bisikletçiler, Akalan'dan geçerek Spil Dağı tırmanışının ardından finişi gördüler. Son bölümü çekişmeli geçen mücadelede 3: 48: 38'lik derecesiyle İzmir (Konak) - Manisa (Spil) etabını Arjantinli sporcu Eduardo Sepulveda kazandı. İkinciliği Israel-Premier Tech takımından Patrik Bevin, üçüncülüğü ise Lotto Soudal takımından Harm Vanhoucke elde etti.

Tırmanışın son 4 kilometresinde güçlü rakipleri karşısında müthiş bir atak yapan ve aradaki farkı 20 saniyelere kadar çıkararak bitişe doğru ilerleyen Eduardo Sepulveda, finiş çizgisini tek başına geçti.

57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda genel klasman birinciliğini belirleyecek etap olan İzmir-Manisa'da Eduardo Sepulveda, önemli bir avantaj elde etti. Arjantinli sporcu, bu başarısı ile hem genel klasman liderini gösteren turkuaz mayoyu hem de kırmızı mayonun sahibi oldu. Beyaz mayonun sahibi Ukraynalı sporcu Sakarya BB'den Vitaly Buts olurken yeşil mayo Belçikalı Jasper Philipsen'de kaldı.

- İzmir
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İzmir-Manisa etabı koşuldu
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İzmir-Manisa etabı koşuldu
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İzmir-Manisa etabı koşuldu
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İzmir-Manisa etabı koşuldu
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İzmir-Manisa etabı koşuldu
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İzmir-Manisa etabı koşuldu
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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Karşıyaka, Manisa, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İzmir-Manisa etabı koşuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İzmir-Manisa etabı koşuldu - Son Dakika
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