Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Rıdvan Dilmen'den duygu dolu veda mesajı - Son Dakika
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Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Rıdvan Dilmen'den duygu dolu veda mesajı

28.06.2022 11:13
Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Rıdvan Dilmen'den duygu dolu veda mesajı

Dün gece geç saatlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, yapılan tüm müdahalelere rağmen 85 yaşında hayatını kaybetti. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen ise sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı.

Gurbet Kuşları, Dünyayı Kurtaran Adam, Köroğlu, Battal Gazi Destanı ve Kara Murat gibi sayısız projeye imza atan Türk sinemasının efsane sanatçılarından Cüneyt Arkın, dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. 85 yaşındaki oyuncu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Spor camiasından çok sayıda taziye mesajı gelirken en dikkat çekenlerden biri Rıdvan Dilmen'in paylaşımı oldu.

"BENİM İÇİN BİR GURUR KAYNAĞI"

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, bu acı kaybın ardından açıklamada bulundu. Futbolculuk zamanlarında, Doktorlar adlı dizinin bir bölümünde Cüneyt Arkın ile rol aldığı sahneyi paylaşan Dilmen, "Türk sinemasının değerli ve unutulmaz ismi Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve sanat dünyasına başsağlığı dilerim. Cüneyt Arkın ile tanışmak benim için büyük bir gurur kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Rıdvan Dilmen'den duygu dolu veda mesajı
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Rıdvan Dilmen, Cüneyt Arkın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Rıdvan Dilmen'den duygu dolu veda mesajı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Rıdvan Dilmen'den duygu dolu veda mesajı - Son Dakika
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