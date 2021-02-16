Cüneyt Çakır, Benfica-Arsenal maçını yönetecek - Son Dakika
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Cüneyt Çakır, Benfica-Arsenal maçını yönetecek

Cüneyt Çakır, Benfica-Arsenal maçını yönetecek

16.02.2021 13:35

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi son 32 turunda 18 Şubat Perşembe günü Portekiz'in Benfica ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi son 32 turunda 18 Şubat Perşembe günü Portekiz'in Benfica ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Roma şehrindeki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak.

Kaynak: AA
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Cüneyt Çakır, Portekiz, Benfica, Türk, Spor, Son Dakika

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