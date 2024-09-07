Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor - Son Dakika
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Spor

Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor

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Fenerbahçe'de iç transferde hareketli günler yaşanırken, Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Emre Mor'a Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif geldi. Ancak Mor, bu teklifi reddederek Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi.

07.09.2024 13:57
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Süper Lig devi transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Portekizli antrenör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği oyuncularla teker teker yolları ayıran sarı-lacivertlilerde sıra Emre Mor'a geldi.

Geçen sezon da beklenen performansı veremeyen ve kiralık olarak Fatih Karagümrük'e yollanan Emre Mor'a teklif yağıyor. Suudi Arabistan'dan bir takım Emre Mor için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

YILLIK 3.5 MİLYON EUROYU REDDETTİ

Suudi Arabistan takımı Al-Kholood'un kendisine yıllık 3.5 milyon euro vermesine rağmen bu teklifi kabul etmeyen Mor, Fenerbahçe yönetimini de şaşırttı.

Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor

Suudi Arabistan, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Emre Mor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bayram Yavuz: Yıllık 3.5 milyon Euro'ya Suudi Arabistan'a gitmiyorsan Ümraniyespora gel yıllık 350 bin Euro'ya Süper Lig'e çıkart Emre Mor 37 5 Yanıtla
  • Neco: Özgür olmanın bedeli olmaz 28 6 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Emre mor olmusmu morcivert 15 19 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: demek Fenerbahçe'yi de o rakama yakın rakamlar alıyor ki gitmeye tenezzül etmiyor 23 7 Yanıtla
  • Erhan Türkmenoğlu : Orada karıyla kızla gezemiyor ya o yüzden gitmek istemiyor 13 5 Yanıtla
  • blackstyle man: Bu adam da karakter olsa şu an Messi olurdu. Karakter sahibi birisi istenmediği yerde durmaz. 5 4 Yanıtla

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SON DAKİKA: Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor - Son Dakika
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