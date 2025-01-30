Çuvalla para dağıtacaklar! Galatasaray'dan Ajax maçına özel prim kararı - Son Dakika
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Spor

Çuvalla para dağıtacaklar! Galatasaray'dan Ajax maçına özel prim kararı

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UEFA Avrupa Ligi 8. hafta müsabakasında Galatasaray, Hollanda'nın Ajax takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların direkt ilk 8'e kalabilmesi için galibiyet alması gerekiyor. Galatasaray yönetimi, bu önemli maç öncesinde motivasyonu artırmak adına bir prim kararı aldı. Ajax deplasmanından 3 puanla dönen futbolculara kişi başı tam 250 bin TL prim verilecek.

30.01.2025 11:34
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UEFA Avrupa Ligi'nin 8.hafta müsabakasında Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya geliyor. Johan Cruyff Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 23:00'de başlayacak.

ASLAN'A GALİBİYET LAZIM

TRT 1'den naklen yayınlanacak. İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Sarı-kırmızılıların play-off oynamadan ilk 8'e kalması için galibiyet alması gerekiyor. Beraberlik ve mağlubiyet durumunda play-off müsabakalarına çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Rugani, Baas, Jordan Henderson, Fitz-Jim, Taylon, Bertrand Traore, Gots, Akpoom.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Mertens, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

YÖNETİM KİŞİ BAŞI 250 BİN TL VERECEK

Galatasaray yönetimi, Ajax deplasmanından 3 puanla dönmeleri durumunda Sarı-kırmızılı futbolculara kişi başı tam 250 bin TL prim dağıtma kararı verdi.

Çuvalla para dağıtacaklar! Galatasaray\'dan Ajax maçına özel prim kararı

Galatasaray, AFC Ajax, Hollanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çuvalla para dağıtacaklar! Galatasaray'dan Ajax maçına özel prim kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Emin Erol:
    nedir 250 bün tl fenerbahçe 500 bin dolar galibiyet primi verdi göztepe maçına fakir Galatasaray 20 30 Yanıtla
  • Mahmut Kaya:
    İŞALLAH yeneriz 29 12 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Beşiktaş fenerbahçe galatasaray 3 takımdan bir cacık olmaz bugün lille denen fransız takımı bile şampiyonlar liginde son 16 ya kalıyor kimse bize hikaye anlatmasın milyonları kandırmasın sizler birbirinizi yemekten başka hiç birşey yapamazsınız avrupada beceriksizler 15 11 Yanıtla
  • Murat ikiz:
    TL mi? 7.000 dolar yapar, çok komik bir rakam. Yensinler ben 10 ar bin dolar vereyim 13 6 Yanıtla
  • Emre2000?:
    alacağız maçı 3:1 GS 7 7 Yanıtla
  • Engin Metinel:
    insallah tüm takımlar yener 12 2 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    o zaman yeni bir yasa dışı bahis anlaşması yapmışlar 5 8 Yanıtla
  • monşer null:
    250 bin TL paramı pehhh 10 2 Yanıtla
  • Şevket Yıldırım:
    berabere bile kalması mucize, orda türk hakemler yok 5 7 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    ANCAK BERABERLİK ALABİLİR. 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Çuvalla para dağıtacaklar! Galatasaray'dan Ajax maçına özel prim kararı - Son Dakika
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