Çuvalla para dağıtacaklar! Galatasaray\'dan Ajax maçına özel prim kararı

ferhat eser:

Beşiktaş fenerbahçe galatasaray 3 takımdan bir cacık olmaz bugün lille denen fransız takımı bile şampiyonlar liginde son 16 ya kalıyor kimse bize hikaye anlatmasın milyonları kandırmasın sizler birbirinizi yemekten başka hiç birşey yapamazsınız avrupada beceriksizler