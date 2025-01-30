UEFA Avrupa Ligi'nin 8.hafta müsabakasında Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya geliyor. Johan Cruyff Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 23:00'de başlayacak.
TRT 1'den naklen yayınlanacak. İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Sarı-kırmızılıların play-off oynamadan ilk 8'e kalması için galibiyet alması gerekiyor. Beraberlik ve mağlubiyet durumunda play-off müsabakalarına çıkacak.
Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Rugani, Baas, Jordan Henderson, Fitz-Jim, Taylon, Bertrand Traore, Gots, Akpoom.
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Mertens, Yunus, Barış Alper, Osimhen.
Galatasaray yönetimi, Ajax deplasmanından 3 puanla dönmeleri durumunda Sarı-kırmızılı futbolculara kişi başı tam 250 bin TL prim dağıtma kararı verdi.
Son Dakika › Spor › Çuvalla para dağıtacaklar! Galatasaray'dan Ajax maçına özel prim kararı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (16)