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Cyle Larin bir gecede ülke tarihine geçti - Son Dakika

Cyle Larin bir gecede ülke tarihine geçti

17.11.2021 13:54

Dünya Kupası yolunda emin adımlarla yürüyen Kanada, Cyle Larin'in attığı 2 golle 21 yıl sonra Meksika'yı 2-1 yendi. Pek çok ilkin yaşandığı gecede Larin, Kanada tarihinin en golcü futbolcusu Rosario'yu yakaladı. Bir gol daha atarsa tek başına zirveye oturacak. Ayrıca Larin, 2021 yılında Milli Takım formasıyla dünya genelinde en çok gol atan futbolcu oldu.

Kanada'nın Meksika galibiyetinde Beşiktaş'ın yıldızları Larin ve Atiba damga vurdu. Kanada, en güçlü rakiplerinden Meksika'yı 2-1'lik skorla geçti. Kanada'nın golleri Larin'den geldi.

Cyle Larin halk kahramanı oldu! Bir gecede ülke tarihine geçti

21 YILLIK ÖZLEM BİTTİ

21 yıldan beri Meksika'yı yenemeyen Kanada'nın özlemini özlemi Beşiktaş'ın yıldızının golleri bitirdi. Cyle Larin, milli takımdaki gol sayısını 22'ye yükseltti ve milli takımdaki en golcü futbolcu rekoruna ortak oldu. 22 gollü Kanadalı eski futbolcu Dwayne De Rosario bunu 81 maçta gerçekleştirirken aynı gol sayısına Cyle Larin 44 maçta ulaştı. 2021 yılında 14 gol atan Larin, milli takımlarda en çok gol atan futbolcu oldu.

Cyle Larin halk kahramanı oldu! Bir gecede ülke tarihine geçti

EN ÇOK ATİBA GİYDİ

Gecede bir rekor da Atiba Hutchinson'dan geldi. Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Kanada formasını 90. kez sırtına geçirdi ve ülke tarihinin en çok forma giyen futbolcusu oldu.

Cyle Larin bir gecede ülke tarihine geçti

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Son Dakika Spor Cyle Larin bir gecede ülke tarihine geçti - Son Dakika Spor


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