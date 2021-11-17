Cyle Larin bir gecede ülke tarihine geçti

Kanada'nın Meksika galibiyetinde Beşiktaş'ın yıldızları Larin ve Atiba damga vurdu. Kanada, en güçlü rakiplerinden Meksika'yı 2-1'lik skorla geçti. Kanada'nın golleri Larin'den geldi.

21 YILLIK ÖZLEM BİTTİ

21 yıldan beri Meksika'yı yenemeyen Kanada'nın özlemini özlemi Beşiktaş'ın yıldızının golleri bitirdi. Cyle Larin, milli takımdaki gol sayısını 22'ye yükseltti ve milli takımdaki en golcü futbolcu rekoruna ortak oldu. 22 gollü Kanadalı eski futbolcu Dwayne De Rosario bunu 81 maçta gerçekleştirirken aynı gol sayısına Cyle Larin 44 maçta ulaştı. 2021 yılında 14 gol atan Larin, milli takımlarda en çok gol atan futbolcu oldu.

EN ÇOK ATİBA GİYDİ

Gecede bir rekor da Atiba Hutchinson'dan geldi. Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Kanada formasını 90. kez sırtına geçirdi ve ülke tarihinin en çok forma giyen futbolcusu oldu.