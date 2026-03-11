D-Smart Spor yorumcusu Liverpool deplasmanının kırılma noktasını açıkladı - Son Dakika
11.03.2026 16:25
D-Smart Spor yorumcusu Semih Sezerli, Galatasaray'ın Liverpool karşısındaki performansını değerlendirdi. Sezerli, maçın kırılma anının seremonide yaşandığını belirtirken, sarı-kırmızılıların özellikle Osimhen'in etkili performansıyla rakip savunmayı zorladığını söyledi.

UEFA arenasında Liverpool ile karşı karşıya gelen Galatasaray'ın ortaya koyduğu performans spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. D-Smart Spor yorumcusu Semih Sezerli, sarı-kırmızılı ekibin deplasmandaki oyununu ve maçın kritik anlarını değerlendirirken, karşılaşmanın taktiksel anlamda önemli detaylar içerdiğini ifade etti. Sezerli'ye göre Galatasaray'ın maç boyunca sergilediği disiplinli oyun, Liverpool'un hücum gücünü büyük ölçüde etkisiz hale getirdi.

"MAÇIN KIRILMA ANI SEREMONİDE YAŞANDI"

Semih Sezerli, karşılaşmanın psikolojik kırılma anının maç başlamadan önce yaşandığını savundu. Sezerli, "Galatasaray maçın kırılma anını seremonide yaşadı" ifadelerini kullanarak sarı-kırmızılı futbolcuların sahaya yüksek motivasyonla çıktığını dile getirdi.

Maçın ilerleyen dakikalarında Galatasaray'ın bulduğu golün ardından oyunun kontrolünü eline aldığını belirten Sezerli, "Galatasaray öne geçtikten sonra maçı dondurdu" dedi. Ona göre sarı-kırmızılı ekip, rakibin potansiyel hücum gücünü doğru bir oyun planıyla kırmayı başardı. Sezerli, "Galatasaray Liverpool'un potansiyel hücum tehdidini kırdı" sözleriyle takımın savunma organizasyonuna dikkat çekti.

"OSIMHEN LIVERPOOL SAVUNMASINI PARAMPARÇA EDEN BİR FİGÜR"

Karşılaşmada bireysel performansların da belirleyici olduğunu vurgulayan Sezerli, özellikle Victor Osimhen'in sahadaki etkisine dikkat çekti. Nijeryalı yıldızın Liverpool savunmasına büyük zorluk yaşattığını belirten Sezerli, "Osimhen, Liverpool savunmasını paramparça eden bir figür" dedi.

Sezerli'ye göre Galatasaray turu geçmesi halinde Osimhen'in yaşadığı duygu yoğunluğunun takım üzerinde önemli bir etki yaratabileceğini de ifade etti. Teknik direktör Okan Buruk'un maç planına da övgüde bulunan Sezerli, "Maçın adamı Okan Buruk'tu" sözleriyle karşılaşmadaki taktiksel başarının altını çizdi.

Galatasaray'ın bu performansının taraftarlar için yeni bir umut yarattığını belirten Sezerli, sarı-kırmızılıların çeyrek final hayalini güçlendirdiğini söyledi. Ancak takımın daha önce Torino'da yaptığı hataları tekrarlamaması gerektiğini de vurgulayan Sezerli, Galatasaray'ın bu turu geçmesi halinde rakip kim olursa olsun şartların eşit olacağını ifade etti.

