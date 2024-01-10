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Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Konyaspor'u konuk ettiği ve 7-1 kazandığı maçı transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Leonardo Bonucci de izledi.
Sarı-lacivertlilere imza atmak için İstanbul'a gelen Leonardo Bonucci, Kadıköy'de taraftarların Edin Dzeko tezahüratına eşlik etti.
Dzeko'nun 3 gol attığı Konyaspor maçının ardından stadyum yapılan "Edin" anonsuna taraftarların "Dzeko" şeklinde karşılık vermesine eşlik eden Bonucci'nin taraftarlarla birlikte "Dzeko" diye bağırması büyük beğeni aldı.
Son Dakika › Spor › Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket - Son Dakika