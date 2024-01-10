Daha ilk günden moda girdi! Bonucci\'den Kadıköy\'de alkışlanacak hareket

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Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Konyaspor'u konuk ettiği ve 7-1 kazandığı maçı transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Leonardo Bonucci de izledi.

TARAFTARLARA EŞLİK ETTİ

Sarı-lacivertlilere imza atmak için İstanbul'a gelen Leonardo Bonucci, Kadıköy'de taraftarların Edin Dzeko tezahüratına eşlik etti.

"DZEKO" DİYE BAĞIRDI

Dzeko'nun 3 gol attığı Konyaspor maçının ardından stadyum yapılan "Edin" anonsuna taraftarların "Dzeko" şeklinde karşılık vermesine eşlik eden Bonucci'nin taraftarlarla birlikte "Dzeko" diye bağırması büyük beğeni aldı.