Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti - Son Dakika
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Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, ilk basın toplantısında kendisine sorulan soruların uzunluğu karşısında şaşkına döndü. Soruların daha kısa olması gerektiğini belirten Mourinho, "20 yıllık kariyerimde yaptığım en uzun basın toplantısı oldu" diyerek tepkisini dile getirdi. Başkan Ali Koç da esprili bir tavırla kendisine "Türkiye'ye hoş geldin sözleriyle karşılık verdi.

03.06.2024 16:50  Güncelleme: 17:04
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Portekizli teknik adam, gelen soruların uzunluğundan dert yanarak "20 yıllık kariyerimde yaptığım en uzun basın toplantısı oldu" dedi.

"SORULAN SORULAR ÇOK UZUN"

Başkan Ali Koç ve sportif direktör Mario Branco ile birlikte basın mensuplarının karşına çıkan Jose Mourinho, Türkiye'deki ilk basın toplantısında uzun soru sorulmasından şikayet etti. Mouringho, "Burada sorulan sorular çok uzun. Bir soru için çok konuşulduğunu düşünüyorum. Sorular kısa olmalı ki daha fazla soru sorulsun ve daha fazla cevap alınabilsin" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE HOŞ GELDİN"

Toplantının ilerleyen dakikalarında da benzer bir şikayette bulunan 61 yaşındaki çalıştırıcı, "20 yıllık kariyerimde yaptığım en uzun basın toplantısı oldu" şeklinde konuştu. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç da tecrübeli hocaya esprili bir dille "Türkiye'ye hoş geldin" karşılığını verdi.

Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Türkiye, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Yunus Uslu: Tazminatı hazırlayın :) 57 12 Yanıtla
    Turgut Celik: :)))) 1 1
  • KÜRŞAT SARAÇ: daha neler yasayacaksin neler. 42 4 Yanıtla
  • Baycan Demirdas: yine kıskanan tayfa bura uğramış resim çektirmek için sıraya girecek adam burda boş yapıyor işolsun diye 10 13 Yanıtla
    Kemal: Sönmüş bir yıldız!! Yukarda yazmış adam tazminatı hazırlayın diye. Bence haklı elinizde patlayacak!!! 15 9 O bir Karşıyakalı: Belediyeye boş eleman aranıyor sen oraya bi bak bence 2 1
  • Erol MARASLI: Bakalım zaman ne gösterecek bir FB taraftarı olarak inşallah başarılı olur diyorum. 10 6 Yanıtla
  • ahmet demir: yetersizlerle uğraşmak dünyanın en zor işi 13 0 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: sayın Mourinho, burada görev yaptığınız süre içerisinde, "20 yıllık kariyerimde böyle bir şey görmedim" cümlesini çok fazla kuracağınızı düşünüyorum 5 1 Yanıtla
  • Oooo: Konyaspor deplasmanına bir git o zaman göreceksin sayın Morinho 5 0 Yanıtla
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