En-Nesyri, Avrupa'da zirveye oturdu - Son Dakika
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Spor

En-Nesyri, Avrupa'da zirveye oturdu

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Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 yendiği maçta 1'i kafayla olmak üzere 2 gol birden adan Youssef En-Nesyri, 7 gol ile bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla kafa golü atan futbolcu oldu.

26.01.2025 21:28  Güncelleme: 22:39
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Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 yendikleri maçta 2 gol birden atarak yıldızlaştı. En-Nesyri, bu gollerinden 1'ini kafayla atarak Avrupa'da zirveye çıktı.

7 KAFA GOLÜYLE ZİRVEDE

Faslı golcü, Göztepe karşısında attığı ikinci golü kafayla ağlara gönderdi bu sezon 7. kafa golünü attı. En Nesyri, bu rakam ile bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla kafa golü atan oyuncu oldu. Faslı futbolcu, Göztepe maçındaki iki golüyle son 6 maçta 9. kez gol sevinci yaşadı.

En-Nesyri, Avrupa\'da zirveye oturdu

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor En-Nesyri, Avrupa'da zirveye oturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Murat Cirak:
    Balon 75milyonluk Penalticidan çok çok iyiii bee... 156 22 Yanıtla
    Emre Acar:
    ohaaa osimen için söylediysen senin gibiler yüzünden futbol gelişmiyordur yeminle Beşiktaş’ta rafa Galatasaray’da osimen Fenerbahçede geçen seneki fred bu seneki Amrabat Trabzon’da mendy Sivas’ta manay bunlar futbolcu takımı yenmesini yenilmesini etkileyen oyuncular izlerken yok artık onuda yapma dedirten oyuncular 9 16
  • Cocukluk askimsin:
    Galatasaray macinda kafasını donuna sokmuştu 41 80 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    Kumaş var Maşallah! 96 12 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    izledinizmi kokan buruk ve şikesaraylilar siizn gibi 2 haftada 1 rer penalti atmiyoruz biat edin fener babanıza 78 26 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Maskeli osurukmen 10 maçta penaltı dışında 1 gol istatistiklerini de paylaşın da eccük eğlenelim :)) 83 16 Yanıtla
  • Mehmet yılmaz:
    bi işe yaramaz. boş bomboş 16 74 Yanıtla
  • Orçun Kömür:
    bide Gs gibi sürekli penaltı alsa fener 50 gol atacak 58 13 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    penaltısı yok ama bir osimen edemez :) 13 50 Yanıtla
  • Aynur Özdemir:
    en nesry iyi ama Galatasaray maçında çok kötüydü 23 39 Yanıtla
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