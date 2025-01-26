En-Nesyri, Avrupa\'da zirveye oturdu

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 yendikleri maçta 2 gol birden atarak yıldızlaştı. En-Nesyri, bu gollerinden 1'ini kafayla atarak Avrupa'da zirveye çıktı.
Faslı golcü, Göztepe karşısında attığı ikinci golü kafayla ağlara gönderdi bu sezon 7. kafa golünü attı. En Nesyri, bu rakam ile bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla kafa golü atan oyuncu oldu. Faslı futbolcu, Göztepe maçındaki iki golüyle son 6 maçta 9. kez gol sevinci yaşadı.
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