Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Sarı kırmızılılar 100. maçına çıkan Okan Buruk yönetiminde ilk kez sezona 2'de 2 yaparak başladı.
Sezona Süper Kupa hüsranıyla başladıktan sonra Hatay'ı son dakika golleriyle geçen Galatasaray, Konya deplasmanında 3 puanı iki golle aldı.
Galatasaray'ı son iki sezon üst üste şampiyon yapan Okan Buruk, ilk defa lige 2'de 2 yaparak başladı.
Son Dakika › Spor › Daha önce yapamamıştı! Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı - Son Dakika
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